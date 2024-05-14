Erdoğan'dan et fiyatlarındaki artışa tepki: Hesabını mutlaka soracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı'nda et fiyatlarındaki artışa tepki gösterdi. Erdoğan, "Milletin aşına ekmeğine göz dikenlerden bunun hesabını mutlaka soracağız" dedi. Erdoğan, tarım alanındaki yeni uygulamaları da anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın gündeminde etteki fahiş fiyat artışları vardı. Fiyat artışlarının nedeni olarak 'fırsatçılık'ı işaret eden Erdoğan, "Hesap soracağız" mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Değerli çiftçi kardeşlerim, saygıdeğer katılımcılar, hanımefendiler beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla toprağı işleyen kardeşlerime sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Türk tiyatrosunun usta ismi Ayten Gökçer'i rahmetle yad ediyorum. Sanat camiamıza baş sağlığı diliyorum.

Ülkemizi hayal dahi edilemeyecek seviyelere getirdik. Türkiye Yüzyılı'nı da yine çiftçilerimizle omuz omuza inşa edeceğiz.

İnsanoğlunun sadık yari topraktır. Toprak olmazsa ülke olmaz, hayat olmaz. Toprak olmazsa ne dünyada kalacak yer, ne de öteki aleme göçünce yatacak yer bulabiliriz. Emek vermez, alın teri dökmezseniz toprak da size bakmaz, sizi doyurmaz, beslemez. Son 21 yılda hem toprağa hem de çiftçi kardeşlerimize hak ettikleri önemi vermenin gayretinde olduk.

21 YILDA 1 TRİLYON 365 MİLYAR LİRA TARIM DESTEĞİ

Ülkemizin tarımsal potansiyelini gün yüzüne çıkarmak için kırsal kalkınma alanında ciddi destek ve hibeler sağladık. Tarım-sanayi entegrasyonunu güçlendirdik. Üretimin gelişmesi için son 21 yılda 1 trilyon 365 milyar lira tarım desteği verdik.

2024 yılından şu ana kadar 45 milyar lira ödeme yaptık Yılsonuna kadar bu para 91.5 milyar liraya çıkacak. Tarım-orman sektörümüz son 21 yılın 16'sında büyüme kaydetti.

Türkiye'nin tarım politikası değersizleştirilmeye çalışılıyor. Bu iddialar, bizlerden önce eli nasırlı çiftçilerimize hakarettir. Her ülke gibi bizim de sıkıntılarımız var ama 'Türkiye'de tarım bitti' demek sadece cehaletin değil büyük bir art niyetin işaretidir. Muhalefetin dile doladığı eleştirilerin içi boş.

'HESABINI MUTLAKA SORACAĞIZ'

Kırmızı ve beyaz et fiyatlarındaki suni artışı yakından takip ettik. Fahiş fiyat artışlarının sadece piyasa şartlarıyla izah edilemeyeceği herkesin malumudur. Bazı ani çıkışların gerisinde fırsatçılık vardır. Bu ürünlerin arz-talep dengesini bozacak güce ulaşmış bazı çıkar odakları piyasayı da bozmaktadır. Milletin aşına ekmeğine göz dikenlerden bunun hesabını mutlaka soracağız.

YENİ UYGULAMALAR NELER?

Enflasyon ve hayat pahalılığına karşı yürüttüğümüz kararlı mücadeleyi birkaç tamahkarın fiyat oyunlarına kurban vermeyiz. Devletimizin ilgili kurumlarının eli daha da güçlenecektir. Yeni politikaları da uygulamaya koyuyoruz.