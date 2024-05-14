Yemek menüsüne kadar her detay manşette: Miçotakis'e Türk-Osmanlı sürprizi!

Miçotakis'i kabul eden Erdoğan'dan yeni dönem mesajı: Çözülemeyecek hiçbir problem yok

Miçotakis'i kabul eden Erdoğan'dan yeni dönem mesajı: Çözülemeyecek hiçbir problem yok

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye'yi ziyareti Yunan basınında geniş yer buldu. Yunan basını Hamas, Kariye Camii ve Kıbrıs konusundaki anlaşmazlıklara rağmen iki ülke arasında varılan ekonomik uzlaşıya dikkat çekti. Yemek menüsüne dair detayların da paylaşıldığı haberlerde, kanun ve udla Osmanlı ve Türk müziğinin dinletildiği akşam yemeğinde taze fasulyeli enginar, fıstıklı kuzu pirzola, küçük kebaplar ve dolma ikramının yapıldığı yazıldı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotaki, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. İki liderin kritik zirvesi sadece Türkiye ve Yunanistan'da değil dünya basının da yankılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanlığı külliyesinde baş başa yaptıkları görüşme ve heyetlerin bir araya gelmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Miçotakis Hamas için 'terör örgütü' derken, Erdoğan birden fazla kez buna katılmadığını söyledi, Hamas'ı 'direniş örgütü' olarak tanımladı. Hamas çıkışı dünya basınının manşetlerine taşındı.

YUNAN MEDYASI NE DEDİ?

Milliyet'te yer alan habere göre, Başbakan Miçotakis'in Ankara ziyaretindeki anlaşmaların yanı sıra fikir ayrılıklarını da sıralayan Yunan medyası ise, 'Miçotakis-Erdoğan'ın gündemi ve arka planı' ve 'Sessizlik ve anlaşmazlıklar kaldı' başlıklar attı.

To Vima'nın manşeti 'Gerapetritis-Fidan'ın rolü ve Türk-Yunan ilişkilerinde sonraki adımlar' oldu. Gazete Ankara'daki buluşmada yerleşik anlaşmazlıkların yeniden dile getirildiğini aktardı, mevcut tablonun ortaya çıkmasında iki ülkenin dışişleri bakanları Hakan Fidan ve Giorgos Gerapetritis'in oynadığı rolün altı çizildi.

Ta Nea gazetesi 'Ege'de kalıcı sükunet anlaşması' manşetiyle okurlarının karşısına çıktı, Ankara'daki resmi akşam yemeğinde tüm anlaşmazlıkların izlerinin kaybolduğu yorumu yapılan haberde kameralar önündeki Trakya azınlıkları ve Hamas çatışmalarından eser olmadığı vurgulandı.

'SESSİZLİK VE ANLAŞMAZLIKLAR'

Kathimerini gazetesi 'Erdoğan-Miçotakis buluşması: Pozitif gündeme vurgu, yeni diken... Hamas', 'Miçotakis'ten Erdoğan'la görüşme paylaşımı: Karşılıklı anlayış yaklaşması', 'Miçotakis'in Türkiye ziyaretinin küçük 'perde arkası', 'Sessizlik ve anlaşmazlıklar kaldı' gibi başlıklarla Ankara'da yaşananları okurlarına aktardı.

Kathimerini, Ankara'daki görüşmelerde Ege Denizi'nin sakin ve iletişim kanallarının açık tutulması gibi uzlaşmaların yanında kilit politika alanlarında anlaşmazlıkların ortaya çıktığını yazdı. Gazeteye göre, Türkiye ve Yunanistan Trakya'daki azınlıklar, Kıbrıs, Kariye Camii ve Hamas gibi başlıklarda fikir ayrılığına düştü.

OSMANLI MÜZİĞİ VE YEMEKLERİ İLE KARŞILANDI

Ziyaretin perde arkasını aktaran analizde ise anlaşmazlıklara rağmen Ankara ve Atina arasında varılan ekonomik uzlaşı öne çıkarıldı. Gazetenin Türkiye muhabiri Manolis Kostidis, kanun ve udla Osmanlı ve Türk müziğinin dinletildiği akşam yemeğinde Frangosyriani rebetikosunun da çalındığını bildirdi. Resmi akşam yemeği menüsünde ise taze fasulyeli enginar, fıstıklı kuzu pirzola, küçük kebaplar ve dolmalar vardı. Tatlı olarak ise baklava ve helva ikram edildi.

'BİR SONRAKİ RANDEVU TAMAM'

Ethnos gazetesi 'Miçotakis-Erdoğan'ın gündemi ve arka planı: Yakınlaşma noktaları ve anlaşmazlık odakları' başlığıyla Türkiye ziyaretini sundu, gazeteye göre fikir ayrılıklarına rağmen iki ülkenin liderleri diyalog masasında kalınmasını istediklerini gösterdi ve bir sonraki randevuyu şimdiden aldılar.

Proto Thema zirve ile ilgili 'Dün öğleden sonra Ankara'da Yunan ve Türk yetkililer arasında bolca gülümseme yaşandı. Bu karmaşık ikili ilişkinin zorlukları ve engelleri birdenbire ve sihirli bir şekilde ortadan kalkmış değil, ancak iki ülkenin bir yıldan fazla bir süredir bilinçli olarak mümkün olduğunca gerilimi düşürme ve iş birliği yolunu seçmiş olduğu görülüyor' değerlendirmesinde bulundu.

In.gr 'İki lider, 7 Aralık 2023'te Atina'da düzenlenen 5. Yüksek Düzeyli İş birliği Konseyi'nin sonuçlarını gözden geçirdi ve o tarihten bu yana Siyasi Diyalog'un temel direkleri olan Pozitif Gündem temelinde yapılan toplantılarda kaydedilen ilerlemeyi değerlendirdi' dedi.

CNN Yunanistan zirvenin Washington’da memnuniyetle karşılandığını yazdı. Haberde 'Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Kyriakos Mitsotakis'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da yaptığı görüşmenin ardından, ABD'nin Ege'de sükunetin korunmasını ve anlaşmazlıkların Uluslararası Hukuka uygun olarak çözülmesini teşvik ettiğini belirtti' denildi.

DÜNYA 'HAMAS' VURGUSUNU ELE ALDI

Dünya basınında ise kritik zirve şu şekilde görüldü:

ABD merkezli Bloomberg 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas'a verdiği desteğin altını çizdi' dedi. İngiliz Telegraph haberinde şu ifadeye yer verdi;

'Türkiye cumhurbaşkanı Filistinli grubu terör örgütü olarak tanımlamanın 'zalimce' olacağını söyledi.'

İSRAİL BASINI: ERDOĞAN HAMAS'I SAVUNUYOR

Erdoğan'ın açıklamalarını İsrail basını da yakından takip etti. Jerusalem Post 'Erdoğan Hamas'ı savunuyor, onların direniş savaşçısı olduğunu söylüyor' dedi.

Times of Israel Erdoğan'ın Hamas'ı bir direniş hareketi olarak gördüğünü yinelediğine dikkat çekti. Haberde 'Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile Ankara'da yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Erdoğan, Yunanistan'ın Hamas'ı terör örgütü olarak görmesinden de üzüntü duyduğunu söyledi' ifadesine yer verildi.

Al Arabiya da Erdoğan'ın Hamas mesajını öne çıkardı Suudi haber platformu 'Erdoğan Hamas'ın bir direniş hareketi olduğu yönündeki tutumunu yineledi' dedi.

'Erdoğan NATO Müttefikini Hamas'tan Dolayı Eleştiriyor' başlığını atan Hindustan Times, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ı açıkça desteklerken bir yandan da NATO üyesi bir lideri eleştirdi' dedi.

Euronews 'Liderler Yunanistan ve Türkiye ilişkilerini çözmek için bir araya geldi' başlıklı haberinde 'Yunanistan ve Türkiye liderleri, onlarca yıllık anlaşmazlıkları bir kenara bırakma çabalarının altını çizmeyi amaçlayan görüşmeler için Pazartesi günü bir araya geldi, ancak aynı zamanda İsrail-Hamas savaşıyla ilgili derin görüş ayrılıklarını da ortaya çıkardı' dedi.

'ÇÖZÜLEMEYEN SORUN YOK'

Katar merkezli Al Jazeera Ankara'daki zirveyi 'Türk lider Erdoğan Yunanistan Başbakanı ile görüştü, ilişkilerde 'çözülemeyen bir sorun' görmüyor' manşeti ile okurlarına duyurdu.

Voice of America'nın manşeti 'Bölgesel rakipler ilişkileri iyileştirmeye çalışırken Yunanistan başbakanı Türkiye'de' oldu.

ÇİN EKONOMİK İŞ BİRLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Çin merkezli Xinhua 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı ilişkilerdeki olumlu ivmenin sürdürüldüğünü vurguladı' başlıklı haberinde 'Türkiye cumhurbaşkanı, iki tarafın Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki sorunları ele alarak yapıcı bir diyalog yürüttüğünü ve ikili ticaret hacminin 10 milyar ABD doları olarak hedeflenmesi konusunda mutabakata vardığını söyledi' ifadesine yer verdi.