Miçotakis'i kabul eden Erdoğan'dan yeni dönem mesajı: Çözülemeyecek hiçbir problem yok

Ege ve Doğu Akdeniz’de dostluk rüzgârları esiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Diyalog kanallarını açık tutuyoruz. Sorunlarımızı uluslararası hukuk çerçevesinde aşmak istiyoruz” dedi. Yunanistan Başbakanı da “İki ülke arasındaki olumlu anlayış ve iş birliği gelişiyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’i Beştepe’de kabul ederek görüştü. Yaklaşık bir buçuk saatlik ikili görüşmenin ardından iki lider kameralar karşısına geçti. İlk açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

DİYALOGLA ÇÖZECEĞİZ

“Sayın Başbakanla biraz önce samimi, yapıcı görüşme gerçekleştirdik. Sorunlarımızı diyalogla çözeceğiz. Görüşmelerimizde ikili konuları etraflıca gözden geçirdik. 6 milyar dolar olan ticareti 10 milyar dolara çıkarma hedefinde çalışıyoruz.”

TERÖRE GEÇİT YOK

“Görüşmelerimizde birbirleri ile bağlantılı sorunları ele aldık. Terör örgütlerine bölgemizde yer olmadığına mutabıkız. Terör mücadelede ortak hareket etmek istiyoruz. İlişkilerimizdeki olumlu atmosferin, soydaşlarımızın haklarına katkı sağlamasını bekliyoruz.”

İSRAİL’İ ZORLAMALIYIZ

“İsrail yönetimi Refah’ı acımasız şekilde hedef almaya devam ediyor. Türkiye olarak İsrail’i ateşkese zorlamaya, diplomatik temaslarımızı sürdüreceğiz. Yunanistan ile aramızda çözülemeyecek sorun yok. Kıbrıs sorununun kalıcı çözüme kavuşması önemli.”

AB ÜYELİĞİNİ DESTEKLİYORUZ

Erdoğan’ın ardından söz alan Yunan Başbakan Miçotakis, şu mesajları verdi: Türkiye ile aramızdaki anlayış ve ilişki ortamı devamlı daha olumlu bir şekilde gelişiyor. Yunanistan, Türkiye’nin AB üyeliğine katkıda bulunmayı desteklemektedir. Sayın Cumhurbaşkanı ile sivil koruma konularında iş birliğimizi geliştirme hususunda mutabık kaldık.

AZINLIKLAR ZENGİNLİĞİMİZ

“Azınlıklar iki ülkenin renklerine katkıda bulunmakta. Trakya’da Hristiyan ve Müslüman nüfus bir arada hayatını sürdürmektedir. Azınlıkların dinî azınlık olduğunu Lozan Anlaşması çerçevesinde görebiliriz. Eşit vatandaşlık ilkesi ışığında Müslüman vatandaşlarımıza Yunan devletinin bu ilke sayesinde iyi davrandığına inanıyorum.”

İŞ BİRLİĞİMİZ GELİŞİYOR

Türkiye ile iş birliğinin her geçen gün arttığını söyleyen Miçotakis, “İnsan tacirlerini durdurmak için sarf ettiğimiz çabalar çok önemli sonuçlar vermeye başladı. Türkiye bu konuda çok pozitif katkıda bulundu. Biz Avrupa kararları ışığında da Türkiye’nin Avrupa fonlarından faydalanabilmeleri için çalışıyoruz” dedi.

ERDOĞAN'DAN KARİYE VE HAMAS RESTİ

İki liderin bir süre önce ibadete açılan Kariye Camii ve Hamas konusunda ayrı düştükleri görüldü.

Yunan Başbakan, Hamas’ı “terör örgütü” olarak niteleyince Erdoğan, tekrar söz aldı ve “Ben Hamas’ı terör örgütü olarak kabul etmiyorum. Hamas’ı, topraklarının bağımsızlığı ve kendi insanlarının korunması için mücadele eden insanlar olarak görüyorum. Hamas, 1947’den itibaren toprakları işgal edilmiş, bu topraklarının işgalinden sonra topraklarını koruma altına alan bir direniş örgütüdür. Hamas terör örgütüdür dersek acımasız olur. Batı bunlara her türlü silahla saldırıyor bunun karşısında bu topraklarından tecrid edilen Hamas’ı sizler terör örgütü derseniz buna üzülürüm” dedi.

Erdoğan, basın toplantısında, İstanbul’da yeniden ibadete açılan Kariye Camii ile ilgili olarak, “Türkiye kültürel mirasın korunması noktasında Kariye Cami’mizi, 2020’de alınan karar sonrasında şimdi yeniden ibadete ve ziyarete açtık. UNESCO varlığı olan her bir eserin korunmasına hizmete sunulmasına büyük önem veriyoruz. Kariye de herkesin ziyaretine açıktır” dedi.

Erdoğan’dan sonra söz alan Miçotakis ise, eskiden kilise olup sonradan camiye çevrilen ve yıllar sonra tekrar ibadete açılan Kariye Camii ile ilgili olarak, “Burası dünya mirası olarak kalmalı ve ibadete açılmamalıydı. Bu konuda üzüntülüyüz” diye konuştu.