Erdoğan'dan muhalefete 'akraba çiftliği' tepkisi: 'Zıvanadan çıkan kayırma vakaları...'

TOBB Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete 'eş, dost atamaları' üzerinden tepki gösterdi. Erdoğan, "Gençlerimiz, zıvanadan çıkan kayırma vakalarından iyice rahatsız oluyor. Bu skandallara bir dur denilmesi gerekiyor. Bir göreve seçilmiş olmak orayı bir akraba çiftliğine dönüştürme hakkını vermez" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda ekonomi ve siyaset gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Özellikle son dönemde odalarımızın kapasiteleri arttı. Biz de bu süreçte size daima destek olduk. Hedeflerinizi gerçekleştirmeniz için önünüzü açtık. TOGG'u birlikte hayata geçirdik. Bugün yollarımızı aşındıran binlerce TOGG'da sizlerin desteği ve emeği bulunuyor.

Fabrikasından tasarımına kadar her şeyi eleştiri konusu yaparak projeyi itibarsızlaştırmak için her yolu denediler. Ama biz bunların hiçbirine kulak asmadık. Sizlerin de gayretleriyle elektrikli araç teknolojisinde dünyadaki birçok ülkeye göre yerimizi çok önceden aldık.

'ENFLASYON, ENDİŞE UNSURU OLMAYI SÜRDÜRÜYOR'

31 Mart seçimlerinin geride bırakılmasıyla inşallah 4 yıllık seçimsiz bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bundan sonra milletimizin gerçek gündemine vakit ve kaynak ayırabileceğiz. Salgının çok öncesinde başlayan belirsizlik iklimi Rusya-Ukrayna savaşı ve diğer bölgesel çatışmalarla daha da kesinleşti. Enflasyon, ekonomiler için endişe unsuru olmayı sürdürüyor.

Türkiye olarak küresel ekonominin genel seyrinden maalesef biz de olumsuz etkileniyoruz. Biz bu dış faktörlerin yanı sıra 6 Şubat'ta asrın felaketini de yaşamış bir ülkeyiz. Deprem bölgesinden gelen oda ve borsa başkanlarımız ne kadar devasa bir yıkımla karşı karşıya kaldığımızı çok iyi bilirler.

'SANDIKTA BEDEL ÖDEME PAHASINA...'

28 Mayıs seçimlerinden hemen sonra ekonomide güçlü bir ekip kurduk. Gelecek 5 yıla ait yol haritamızı belirledik. Son 11 aydır da bu yol haritasını harfiyen uyguluyoruz. Sandıkta bedel ödeme pahasına kararlı duruşumuzu esnetmedik. Popülizme meyletmedik. Şahsi ikbalimiz için ülkemize ilave yük oluşturacak hiçbir adım atmadık, bundan sonra da atmayacağız. Hükümetimizin 31 Mart seçim sürecinde sergilediği özverili tavrın değeri gelecekte daha iyi anlaşılacaktır. Bugün bize serzenişte bulunanlar yarın hayır dua edeceklerdir.

'İŞSİZLİK ORANI SON 11 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEDİ'

Mart ayında istihdam 32.6 milyon kişiye ulaşırken işsizlik oranı yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı son 11 yılın en düşük seviyesine geriledi.

İstihdam kapısı olarak devlete yüklenilmesi vahim bir hatadır.

İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan beceriyi geliştirecek politikalara ağırlık vereceğiz. Ülkemizin risk primi giderek düşüyor. Bu düşüş sayesinde iş dünyamızın dış finansmana erişim koşulları da iyileşiyor. Rezervlerimiz bugün 127 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Yapısal reformları hızlandırıyoruz.

Biz kamu malının korunmasına son 21 yılda ihtimam göstermiş bir hükümetiz. Kamu kurumlarının tasarruf kültüründe de rehberlik etmesini hedefliyoruz. Tedbirler bütün kamuyu kapsıyor. Tasarruf tedbirlerine istisnasız olarak tüm kamu idarelerimiz ve personeli uymak zorundadır. Böylece ülkemizin kaynaklarını çok daha verimli ve öncelikli alanlarda kullanabileceğiz. Cari açıktaki iyileşme de hız kazanacak.

'AKRABA ÇİFTLİĞİ' VURGUSU

Vatandaşlarımızın tepkisine yol açan israf görüntülerinin de önüne geçmeyi arzu ediyoruz. Kamu malı ve kamu görevi milletin bizlere emanetidir. Görevi layıkıyla yapmamak da emanete hıyanet etmek demektir. Kimse bizden kul hakkına sessiz kalmamızı bekleyemez.

Özellikle muhalefet belediyelerinde yaşanan eş, dost atamalarının vicdanlarda nasıl yaralar açtığını ibretle takip ediyoruz. Gençlerimiz, zıvanadan çıkan kayırma vakalarından iyice rahatsız oluyor. Bu skandallara bir dur denilmesi gerekiyor. Bir göreve seçilmiş olmak orayı bir akraba çiftliğine dönüştürme hakkını vermez. Buralar -affınıza sığınarak söylüyorum- arpalık değil. Nepotizm meselesini yakından takip etmeyi sürdüreceğiz."