Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Ali Yerlikaya ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ile saat 16.00'da görüşeceği öğrenildi. Bakan Yerlikaya’nın TBMM’de katılacağı Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplantısını iptal ettiği bildirildi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada adı geçen 3 emniyet memuruna yönelik uyarılarının ardından gece saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya gelmişti.

Görüşmeye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılmaması ise dikkat çekmişti.

Bakan Yerlikaya, sabah saatlerinde X hesabından bir açıklama yaptı ve "Kimler FETÖ taktikleriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize oyun kurmaya çalışıyorsa oyunlarını ve tuzaklarını yerle bir edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün partisinin grup toplantısında ""Bürokratik vesayetin yeniden hortlamasına izin vermeyiz. Kanun dışına çıkanlara hukuk zemininde hesabını soruyoruz" demiş ve "Kuklayı da kuklacıyı da, oyunu kimin yazdığını da biliyoruz" diye konuşmuştu.

ERDOĞAN İLE YERLİKAYA GÖRÜŞECEK

Tüm bu gelişmelerin ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ile saat 16.00'da görüşeceği öğrenildi. Bakan Yerlikaya’nın TBMM’de katılacağı Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplantısını iptal ettiği bildirildi.