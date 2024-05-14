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CHP'den 19 Mayıs kararı: Samsun'da yapılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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CHP&#039;den 19 Mayıs kararı: Samsun&#039;da yapılacak

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 20 Mayıs Pazartesi günü Samsun’da yapılacak.

CHP MYK toplantısı, dün ilk kez Ankara dışında özel gündemle Soma’da toplandı. T24'ün aktardığına göre, CHP MYK üyeleri, haftaya 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Samsun’da olacak.

Ankara'da 19 Mayıs Pazar günü Anıtkabir ziyaretinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MYK üyeleri, Samsun’a hareket edecek. Gençlik Kolları MYK üyeleri, 19 Mayıs Pazar günü akşam Samsun’da toplanacak. 

CHP MYK, 20 Mayıs Pazartesi günü Özgür Özel başkanlığında, Samsun’da toplanacağı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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