Özgür Özel'den CHP'li belediye başkanlarına Arapça tabela ayarı: Fazladan popülizm

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin belediye başkanları tarafından Arapça tabelaları kaldırmaya yönelik davranışlara tepki gösterdi. Özel, "Yabancı dilde tabelalar için düzenleme var. Belediye başkanlarımıza tüm diller için bu düzenlemeye uymaları gerektiğini söyledim. İstismar edilen kısım şu; Arapça bir yazıyı ihtarlar yapıp ilgilisine sökmek için süre vermeden belediye başkanının kendi eliyle yapması fazladan popülizmdir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir canlı yayında AK Parti’den CHP’ye geçen belediyelerde Arapça ilan ve tabelaları sökme kararlarına yönelik değerlendirmede bulunmuş ve "O tabelada ne yazdığına bakmak da lazım. Bir insanın anadilinde aldığı hizmeti anlamasını kolaylaştırıyorsa bu bir haktır. Ben belediye başkanlarımı da uyardım. Etkileşim alacağım diye artık Arapça tabelalara karışmayın. Arapça Kur’an dilidir, halk incinir. Gidip de belediye başkanı eliyle o tabelayı indirmemeli." demişti.

"YASAL DÜZENLEMEYE UYMALARINI SÖYLEDİM"

Özel bugünkü Manisa programında da gazetecilerin sorularını cevapladı. Özel, Arapça tabela konusuyla ilgili konuşarak "Belediye başkanları toplantısında da aynısı söyledim. Bir kere ilgili yasal düzenleme çerçevesinde yabancı dilde tabelalar için düzenleme var. Belediye başkanlarımıza tüm diller için bu düzenlemeye uymaları gerektiğini söyledim.

"BELEDİYE BAŞKANININ YAPMASI FAZLADAN POPÜLİZMDİR"

İstismar edilen kısım şu; Arapça bir yazıyı kanuna uygun yazışmalar, ihtarlar yapıp ilgilisine sökmek için süre vermlizmdir"eden ya da sökmüyorsa belediyenin ilgili birimiyle yapmadan, belediye başkanının kendi eliyle yapması fazladan bir popülizmdir." dedi.

"KURALLARA UYGUN ŞEKİLDE YAPILMALI"

Özel açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bu ülkede 6 milyona yakın vatandaşımızın ana dili Arapçadır. Arapçaya yapılan hürmetsizlik o kişilere yapılan hürmetsizlik olarak algılanıyor. Televizyon izleyen bir vatandaş eğer Arapça bilmiyorsa bir CHP'li başkanın kendi elleriyle yırttığı metni Kur'an'la özdeşleştirip bilinçaltında partimizle ilgili olumsuz bir duyguya kapılabilir diye uyardım. Arapçaya da diğer yabancı dillere de kanunlara aynı muamele yapılmalıdır. Lüzumsuz Arapça tabela kirliliğine belediyemiz elbette mücadele etmelidir. Ama bu kurallarına uygun şekilde yapılmalıdır."