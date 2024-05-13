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Özgür Özel'den, kendisine "Sayın cumhurbaşkanım" diyen vatandaşa cevap

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Özgür Özel&#039;den, kendisine &quot;Sayın cumhurbaşkanım&quot; diyen vatandaşa cevap

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Soma ilçesinde belediyeyi ziyaret etti. Sokakta vatandaşlarla da bir araya gelen Özel, kendisine "Sayın cumhurbaşkanım hoş geldiniz" diyen şahsa; "Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım" ifadeleriyle karşılık verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manisa'nın Soma ilçesindeki temaslarına Soma Belediyesini ziyaret ederek başladı. Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ve belediye çalışanları tarafından karşılanan Özel ve beraberindeki CHP heyeti daha sonra başkanlık makamına geçti.

"SOMA DAVASI YENİDEN GÖRÜLMELİ"

Belediyenin hatıra defterini imzalayan Özel'e Soma Belediye Başkanı Sercan Okur tarafından Soma'nın yerel ürünleri ve madenci heykelini hediye edildi. Özel daha sonra madenciler için düzenlenen mevlit törenine geçti. Özel, "Soma davası yeniden görülmelidir. Soma'ya adalet gelmeden Özgür Özel hayata gözlerini yumarsa, yumamaz bu kadar açık söylüyorum gözü açık gider" dedi.

"BEN CHP GENEL BAŞKANIYIM"

Öte yandan Özgür Özel, sokakta kendisini bekleyen kalabalıkla selamlaştı. O anlarda bir vatandaş Özel'e "Sayın cumhurbaşkanım hoş geldiniz" dedi. Özel ise "Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıyım" ifadeleriyle karşılık verdi.

 

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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