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Savcılık kararını verdi: Afyonkarahisar Belediyesi'ndeki 'böcek' iddiası hakkında flaş gelişme

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Savcılık kararını verdi: Afyonkarahisar Belediyesi&#039;ndeki &#039;böcek&#039; iddiası hakkında flaş gelişme

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın makam odasına 'böcek' yerleştirildiğine dair iddialarına ilişkin açılan soruşturma tamamlandı. Olayla ilgili 'kavuşturmaya yer yoktur' kararı çıktı. 

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, belediye binasının üçüncü katında yer alan başkanlık makamı, özel kalem ve sekreterliğin bulunduğu odaların özel bir ekip tarafından arandığını ve 'böcek' olarak bilinen dinleme cihazı ile kayıt cihazları bulunduğunu öne sürmüştü.

İddialar üzerine Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

İnceleme ve belediye çalışanları ile Başkan Köksal’ın bilgisine başvurulmasının ardından soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili kavuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

'CİHAZLAR HEMEN İMHA EDİLDİ'

Soruşturmada belediye yazı işleri müdürlüğüne yazılı olarak sorulan ‘Afyonkarahisar Belediye binasında bulunduğu iddia edilen gizli dinleme ve izleme cihazlarının, cihaza ait materyallerin nerede/kimde olduğuna ilişkin bilgi verilmesi, gizli dinleme ve izleme cihazları ile materyallerin yapılan incelemeye esas olmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi’ sorusuna ise birimin ‘Cihazlar görülür görülmez anında imha edilip atılmıştır’ cevabını verdiği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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