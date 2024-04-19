Afyonkarahisar Belediyesi'nde 'böcek' iddiasına inceleme

31 Mart seçimlerinde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal'ın belediye binasında çok sayıda gizli kayıt cihazının bulunduğu iddiasına açıklama geldi. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdari Genel Seçimleri'nde yüzde 50.73 oy oranına ulaşarak Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen CHP'li Burcu Köksal, görevi devraldıktan sonra belediye binasında çok sayıda gizli kayıt cihazı bulunduğunu iddia etmişti.

SAVCILIK İNCELEME BAŞLATTI

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde yerel ve ulusal basına yansıyan belediye binasına gizli kayıt cihazları yerleştirildiği iddialarının mahiyetinin anlaşılabilmesi için inceleme başlatıldığı kaydedildi.



Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal

NE OLMUŞTU?

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, belediye binasının üçüncü katında yer alan başkanlık makamı, özel kalem ve sekreterliğin bulunduğu odaların özel bir ekip tarafından arandığını ve 'böcek' olarak bilinen dinleme cihazı ile kayıt cihazları bulunduğunu öne sürmüştü.