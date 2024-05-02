Hakaret suçlamasından yargılanıyordu: Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis talebi

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Eski Bakan Erdoğan Bayraktar’a hakaret ettiği iddiasıyla ve milletvekili dokunulmazlığı olmadığı gerekçesiyle ‘sanık’ sıfatıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, Kılıçdaroğlu’nun ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’ suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, 17-25 Aralık operasyonları nedeniyle hakkında Meclis soruşturması açılan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'a yönelik sözleri nedeniyle hapis cezası istendi.

Savcı Kılıçdaroğlu'nun 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütaalada Kılıçdaroğlu'nun, 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret' ettiği ileri sürüldü.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 23 Şubat 2018 tarihinde görülen duruşmada mahkeme, Kılıçdaroğlu hakkında, "Anayasa'nın 83'üncü maddesi gereğince, sarf ettiği sözleri daha önce meclis çalışmalarında ve CHP Grup toplantılarında söylemiş olması nedeniyle, meclis çalışmalarında söylenen sözler ve ileri sürülen düşünceleri meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulmasının, o oturumdaki Başkanlık Divanı'nın teklifi üzerine meclisçe yasaklanması şartına bağlanmış olması nedeniyle" davanın düşürülmesine karar vermişti.

BOZMADAN SONRA YARGILAMA DURMUŞTU

Bayraktar'ın avukatı, düşme kararını İstinaf'a taşımış, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, 8 Nisan 2021 tarihinde düşme kararını bozarak, dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

Yerel mahkeme, 27. dönem milletvekili olan ve yasama dokunulmazlığı bulunan Kılıçdaroğlu hakkında yargılamanın durdurulmasına hükmetmişti.

Kılıçdaroğlu, 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde aday olmadığı ve yeniden milletvekili seçilmediği için yasama dokunulmazlığı kalktı. Bunun üzerine dosyadaki durma kararı bozularak dava yeniden açıldı.