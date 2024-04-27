CHP lideri Özel'den Kılıçdaroğlu'na müzakere göndermesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Erdoğan ile görüşme" diyen eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha cevap verdi. Özel, "Kimseyle görüşmezsen seçimde aldığın oya sevinirsin" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında "Erdoğan" tartışması giderek büyüyor. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek Özgür Özel'e "Müzakere edilmez, mücadele edilir." sözleriyle yüklenirken, Özel, "Tükenmiş olan siyasi geleceklerine umut olmak niyetinde değiliz" diyerek karşılık verdi. Özel, eski genel başkanın sözlerine “Ben kimseyle görüşmem’ dersen seçimden seçime seçmenin verdiği oya sevinir ya da üzülürsün” diyerek bir kez daha gönderme yaptı.

ÖZEL: "KİMSEYLE GÖRÜŞMEZSEN..."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli'nin ardından bugün memleketi Manisa'da CHP'li belediye ziyaretlerini sürdürdü. Manisa’da Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ı ziyaret eden Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmeye değindi. İsrafı önleyecek bir belediyecilik politikası izleyeceklerini belirten Özel, şunları söyledi:

“Bunun yanında ben geçmiş dönemde grup başkan vekiliydim ve işimiz bizim meclisteki partimize kötü bir söz söylese cevabını vermek ve oradaki müzakereyi münakaşayı yönetmek. Tabii kamuoyu bir buçuk dakikalık en yüksek tansiyonlu yerlerini görüyordu. Ama normal şartlarda siyasette münakaşayla müzakere birlikte yürür. Önemli olan nezaketi terk etmemek Ayrıca partilerin genel başkanlarının en doğru ilişki biçimini yönetmek gibi bir sorumlulukları var. Biz 31 Mart'a kadar ikinci partiydik. Ve o zaman birinci partiye düşen sorumlulukları yerine getirmiyorlardı.

Bayramda telefon açmak bize düşer, ilk ziyareti yapmak bize düşer, gerilimi düşürmek bize düşer, el uzatmak bize düşer. Müzakere etmek, mücadele etmeye mani bir iş değildir. Hatta en etkin mücadele yöntemi, müzakereye dayalı mücadele yöntemidir. Kurtuluş Savaşı yaşandı bitti. Düşman kovuldu. Ama en önemli başarı Lozan'da sağlandı. Lozan mağlup devletlere dünyanın en büyük devletlerine Osmanlı'nın tapu senedini imzalatmaktı.

Önce güçlü olacaksınız sonra da müzakereyle o gücünüz tescil edeceksiniz. Biz seçmenin bize verdiği gücü müzakere masasında da kullanmak durumundayız. Yoksa ‘Ben kimseyle görüşmüyorum’ dersen seçimden seçime seçmenin verdiği oya sevinir ya da üzülürsün. Ama biz bu kadar çok hizmet etmemiz gereken belediye lehimizdeyken müzakereyi sürdüreceğiz. Ama sonuç alamadığımız yerde siyasetin diğer mücadele enstrümanlarını kullanmaktan da hiç geri kalmayacağız”