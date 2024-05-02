TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İyi Parti'ye ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa turu kapsamında İyi Parti'yi ziyaret etti. Kurtulmuş ziyaretinde "Yaptığım ziyaretlerde ön yargısız bir şekilde siyasi partilerin bu konuya yaklaşmalarından dolayı memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa turları kapsamında dün CHP'yi ziyaret etmişti. Kurtulmuş bugün de DEM Parti, Saadet Partisi ve İyi Parti'yi ziyaret etti.

Kurtulmuş son durağı olan İyi Parti'de ziyaret sonrası yaptığı açıklamada siyasi partilerin ön yargısız bir şekilde bu konuya yaklaştıklarından dolayı teşekkürlerini iletti.

AK Parti ve MHP'yi de ziyaret edeceklerini dile getiren ve diğer siyasi partilerin de görüşlerini alacağını bildiren Kurtulmuş, şöyle konuştu:

15 siyasi parti, 6 grubu olan parti vardır. Bu büyük bir çoğulculuk işaretidir. Bu parlamento kurucu bir parlamento değildir. Anayasa yapamaz fikri kabul edilemez. Yaptığım ziyaretlerde ön yargısız bir şekilde siyasi partilerin bu konuya yaklaşmalarından dolayı memnuniyet duyuyorum. Türkiye bu Meclis'e yakışan yeni bir anayasayı ya da çok kapsamlı bir anayasa değişikliği yaparak milletimizin cevap verebilmektir. Diğer siyasi partilerin de görüşlerini alacağız.

DERVİŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamaları ise şöyle:

Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Biz İYİ Parti olarak bu sistem yürürlüğe girmeden önce bu sistemden kaynaklı sorunlara işaret ederek siyasi yolculuğumuzu sürdürdük. Yeni düzenlemelere geçit vermeyeceğimizi ifade ettik. Parlamenter demokratik sistem arayışımız devam ediyor. Şayet TBMM'de bu yönde anayasa değişikliği durumu söz konusu olursa o zaman konuyu değerlendirmeye açık buluruz. Meclis Başkanımız görevi nedeniyle tarafsızdır. Türkiye'nin öncelikli başka sorunları da var. Anayasa değişikliği tartışmalarının öncelikli sorunları da gölge altında bırakmaması lazım. Türkiye'de ciddi bir ekonomik dar boğaz yaşanıyor.