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Meclis'te anayasa mesaisi! Numan Kurtulmuş, DEM Parti ve Saadet'i ziyaret etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Meclis&#039;te anayasa mesaisi! Numan Kurtulmuş, DEM Parti ve Saadet&#039;i ziyaret etti

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa çalışmaları kapsamında TBMM'de DEM Parti ve ardından da Saadet Partisi'ni ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasa çalışmaları için parti ziyaretlerini sürdürüyor.

DEM PARTİ'Yİ ZİYARET ETTİ

Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Özgür Özel ile görüşen Kurtulmuş, bugün de DEM Parti'den Tülay Hatimoğulları Oruç ile Tuncer Bakırhan'ı Meclisteki parti grubunda ziyaret etti.

Görüşmenin ardından Kurtulmuş, TBMM'de çok büyük çoğunlukla siyasi partilerin uzlaşabileceği bir anayasa çalışmasını ortaya koyabilmek için görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Detaylı açıklamayı ise diğer partileri de ziyaret ettikten sonra yapacaklarını belirtti.

Kurtulmuş daha sonra Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ’ı Meclisteki parti grubunda ziyaret etti. Ardından İyi Parti'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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