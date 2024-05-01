Yeni anayasa masada! Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı bitti
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sona erdi. Yeni anayasa çalışmaları ele alındığı toplantıda Türkiye Yüzyılı hedefleri için 4 yıllık seçimsiz zaman zarfına dikkat çekildi.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bir araya geldi.
TÜRKİYE'NİN YENİ ANAYASAYA İHTİYACI VAR
Türkiye’de siyaset kurumunun ilgi alanına giren konularla ilgili genel değerlendirmeler ile özellikle yeni anayasa çalışmaları toplantıda ele alındı; Türkiye’nin sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya olan ihtiyacı vurgulandı.
EKONOMİYE YÜK OLACAK POPİLİST TUTUMLARDAN KAÇINILMALI
Türkiye’nin kararlılıkla uyguladığı ekonomik programın değerlendirildiği toplantıda, Türkiye ekonomisine yük oluşturacak popülist tutumlardan özellikle kaçınılmasının önemi ve programın hedeflerine ulaşması için yürütülen özenli çalışmanın aynı doğrultuda sürdürülmesinin gerekliliği belirtildi.
TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİ İÇİN 4 YILLIK ZAMAN
Kurul toplantısında, Türkiye’nin önündeki seçimsiz 4 yıllık zaman zarfının siyaset, yönetim, dış politika ve diğer alanlar için fırsatlar barındırdığı; Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma yolunda bu sürenin etkin bir biçimde kullanılmasının önemi vurgulandı.
EĞİTİMDE YENİ DÖNEM MASADA
Eğitimde yeni dönemi başlatacak “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” ile ilgili kurul üyeleri değerlendirmelerini de paylaştı.
Toplantıda ayrıca asrın felaketinden etkilenen illerde yapılan imar ve inşa faaliyetleri, atılan adımlar değerlendirildi.
Türkiye’yi ilgilendiren birçok başlığın ele alındığı toplantıda kurul üyeleri görüş ve önerilerini dile getirdi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan toplantıda, dış politikada ve diğer alanlarda en verimli adımların atılarak Türkiye Yüzyılı hedeflerine mutlaka ulaşılacağını, olağanüstü bir durum olmazsa 2024’ün ikinci yarısından itibaren ekonomi programının müspet sonuçlarının görülmeye başlanacağını vurguladı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi