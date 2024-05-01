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Anayasa turunda ilk duran CHP! Kurtulmuş: Toplumsal mutabakat arıyoruz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Anayasa turunda ilk duran CHP! Kurtulmuş: Toplumsal mutabakat arıyoruz

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa turlarına dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ziyareti ile başladı.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - 45 dakika süren görüşmenin ardından Kurtulmuş ve Özel açıklamalarda bulundu. Anayasa değişikliğinin içeriğiyle ilgili konuşmadıklarını, usul üzerine görüştüklerini söyleyen Kurtulmuş “Müzakereyle bir süreç oluşturulması fikrini ifade ettim. Benim dikkat ettiğim husus, anayasanın içeriğiyle ilgili şimdiye kadar bir cümle konuşmadık. Önce, yapılacak işin usullerinin tespit edilmesi ve sonucu olarak, doğru bir istikamette müzakerelerin sürdürülmesidir. Partilerin Anayasaları olmaz, Anayasa teklifleri olur. Anayasa yapım süreci ile ilgili görüşlerini aldım. Hep beraber bir yol alacağız” dedi.

Son kararı Meclis’in vereceğini ifade eden Kurtulmuş, “Bu Meclis Anayasa yapma yetkisine de gücüne de sahiptir. Yeni Anayasayla ilgili toplumsal mutabakat arıyoruz. Mayıs sonuna dek usule ilişkin fikirleri almak isteriz. Belki yaz döneminde partiler tekliflerini olgunlaştırarak, Meclis açıldığında müzakere ortamı başlar” diye konuştu.

CHP lideri Özgür Özel de yeni Anayasayla ilgili açık bir müzakere ortamının şart olduğunu söyledi. Özel “Bir şeyin yenisini teklif ediyorsak, örneğin, yeni bir elbise alalım. Giyeceksek alalım. Giymemek üzere, yeni elbise alınır mı? Anayasaya uyacaksak, değiştirelim. En iyisini yapalım. Anayasa konuşup bir sis indirip, vatandaşın sorunlarını görünmez kılıyorsak, vatandaşın mesajını alamamış oluruz” ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı Kurtulmuş’un yarın da DEM Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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