Yeni anayasada hassasiyetler ne olacak? MHP 27. Dönem Milletvekili Arzu Erdem açıkladı

MHP 27. Dönem Milletvekili Arzu Erdem, TGRT Haber'e konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni anayasa hazırlığındaki hassasiyetleri vurgulayan Erdem, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, sınırlarımızın içerisinde bulunan illerle ilgili eyaletler ya da bölge sistemi olmaması konusunda hassasiyet var. Yine aynı şekilde milletvekili dokunulmazlığı çok suistimal edilen bir alan. Bununla ilgili bir düzenleme gelmesini Türk milleti de arz ediyor" dedi.

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş öncülüğünde yeni anayasa hazırlığı sürerken, ilkelere yönelik talep ve değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. TGRT Haber'de yayınlanan Gündem Özel programına konuk olan MHP 27. Dönem Milletvekili Arzu Erdem, yeni anayasada olması gereken hassasiyetlere yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

EYALETLER VE BÖLGE SİSTEMİ KONUSUNDA UYARDI

Arzu Erdem'in konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

İlk 4 madde kırmızı çizgimiz. Hassasiyetlerden bir tanesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, sınırlarımızın içerisinde bulunan illerle ilgili eyaletler ya da bölge sistemi olmaması konusunda hassasiyet var.

MİLLETVEKİLLİĞİ DOKUNULMAZLIĞINA DÜZENLEME TALEBİ

Yine aynı şekilde milletvekili dokunulmazlığı çok suistimal edilen bir alan. Bununla ilgili bir düzenleme gelmesini Türk milleti de arz ediyor. Türk milleti kavramının temel tutulduğu, devletin bölünmez bütünlüğünün zede görmeyeceği bir anayasa oluşması şartı var. Bu kadar güçlü bir ittifak varken en önemli çalışma Anayasa olacak.

KURTULMUŞ, ÖZEL'İ ZİYARET ETTİ

Kurtulmuş, yeni anayasa hazırlığı kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. İki isim görüşmenin ardından kameralar karşısına geçti. Kurtulmuş, "Anayasa'nın içeriği ile ilgili bir kelime konuşmadık, usul konuştuk. Süreç müzakereyle olacak. Partilerin anayasaları olmaz, anayasa teklifleri olur, milletin anayasası olur. Benim içinde yapıcı ve verimli bir görüşme oldu" dedi.