CHP'li belediyeden eski CHP yönetimine salvo! Milyarlık borç binaya asıldı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 30 Nisan 2024 21:12 - Güncelleme: 30 Nisan 2024 21:17 - Güncelleme:

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Antalya'da CHP'li Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, daha önce ilçeyi yöneten kendi partisinden Başkan Turgay Genç ve yönetimine borçlar konusunda tepki gösterdi. Menderes Dal ve yönetimi, kendinden önceki CHP idaresinden kalan 1 milyar 421 milyon 480 bin 557 lira 58 kuruş borcu, belediye binasına astı.