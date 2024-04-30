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CHP'li belediyeden eski CHP yönetimine salvo! Milyarlık borç binaya asıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da CHP'li Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, daha önce ilçeyi yöneten kendi partisinden Başkan Turgay Genç ve yönetimine borçlar konusunda tepki gösterdi. Menderes Dal ve yönetimi, kendinden önceki CHP idaresinden kalan 1 milyar 421 milyon 480 bin 557 lira 58 kuruş borcu, belediye binasına astı.

31 Mart seçimlerinde Döşemealtı Belediyesi kazanan CHP'li Menderes Dal ve yönetiminden dikkat çeken bir salvo geldi. Menderes Dal, kendilerinden önce iki dönem belediyeyi yöneten CHP'li Başkan Turgay Genç ve yönetimini şaşırtıcı bir şekilde eleştirdi.

MİLYARLIK BORÇ BELEDİYE BİNASINA ASILDI

Belediye Başkanı Menderes Dal ve yönetimi devraldıkları mali tablonun bulunduğu pankartı belediye binasının girişine asarak, 1 milyar 421 milyon 480 bin 557 lira 58 kuruşluk borcu kalem kalem açıkladı.

VATANDAŞLAR BÖYLE BİLGİLENDİRİLDİ

Yeni yönetim, tahakkuka bağlanmış emanetlerde bekleyen borçlar, esnaf-müteahhit, personel, kamulaştırma, kurum borçları ve kredilerin yer aldığı tabloda belediyenin toplam borcunun 1 milyar 421 milyon 480 bin 557 lira 58 kuruş olduğunu gösterir pankartla vatandaşı bilgilendirdi.

CHP'li belediyeden eski CHP yönetimine salvo! Milyarlık borç binaya asıldı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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