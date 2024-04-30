Valilik uyardı, Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Nisan 2024 23:00 - Güncelleme: 30 Nisan 2024 23:13 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Ankara'da günlerdir devam eden sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiliyor. Valilikten gelen uyarı sonrası başlayan şiddetli yağış sebebiyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, trafikte aksamalar yaşandı.