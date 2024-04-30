Valilik uyardı, Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Ankara'da günlerdir devam eden sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiliyor. Valilikten gelen uyarı sonrası başlayan şiddetli yağış sebebiyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken, trafikte aksamalar yaşandı.
Ankara'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Günlerdir süren yağışlar vatandaşların hayatında aksamalara yol açıyor.
YAĞMURUN DURMASINI BEKLEDİLER
Başkent'te şiddetli yağışlara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi. Art arda yağan dolu ve şiddetli yağışlar sonrası trafik yoğunluğu yaşandı.
ARAÇLAR DURDU, TRAFİK AKSADI
Çankaya'nın Beşevler semtinde yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İlerleyemeyen bazı sürücüler ise araçlarını park etti.
VALİLİK UYARMIŞTI
Ankara Valiliği, gün içerisinde şehirde yaşanacak gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışlara yönelik vatandaşları uyararak, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara’da 1 Mayıs Çarşamba Günü beklenen gök gürültülü kuvvetli sağanak yağışlara dikkat!" açıklamasında bulunmuştu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi