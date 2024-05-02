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Numan Kurtulmuş'un 'anayasa' turu devam ediyor: Sırada DEM, Saadet Partisi ve İyi Parti var

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Politika Haberleri

Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Özel'le görüşen TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni anayasa turu çerçevesinde  DEM Parti, Saadet Partisi ve İyi Parti gruplarını ziyaret edecek.

TBMM'nin mesaisine başlamasıyla bir numaralı gündem maddesi 'yeni anayasa' oldu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da anayasa turu çerçevesinde ilk görüşmesini CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le yapmıştı. 

Kurtulmuş, anayasa turu çerçevesinde üç siyasi parti yönetimi ile daha bir araya gelecek.

İLK ÖNCE DEM'LE GÖRÜŞECEK

Kurtulmuş sırasıyla DEM Parti, Saadet Partisi ve İyi Parti gruplarını ziyaret edecek.

Yeni anayasa çalışmasına ilişkin usul ve esaslar ele alınacak. Kurtulmuş, ortak çalışma ve uzlaşının önemini bir kez daha vurgulayacak.

SÜREÇ NASIL DEVAM EDECEK?

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, partilerden öncelikle kendi çalışmalarını yapmalarını isteyecek.

Partiler çalışmalarını yaz döneminde tamamlarsa önümüzdeki yasama yılında çerçevenin ortaya çıkması ve ortak komisyon kurulması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Politika
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