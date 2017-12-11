Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Türkiye ile Senegal arasında son dönemde yaşanan iyi ilişkiler, Batı Afrika ülkesindeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait eğitim kurumlarına darbeyi vurdu. Senegal'de FETÖ okulları tamamen kapandı." dedi.

Senegal'in başkenti Dakar'da Türk gazetecilerle bir araya gelen Arslan, Türkiye ile Senegal arasında devam etmekte olan ekonomik ve siyasi ilişkilerin her geçen gün pozitif yönde geliştiğini ifade ederek, iki ülkenin FETÖ konusunda da ittifak ettiğini söyledi.

Bir gazetecinin, FETÖ'nün Senegal'deki varlığına yönelik ne tarz yaptırımlar uygulandığı yönündeki sorusu üzerine Arslan, "Türkiye ile Senegal arasında son dönemde yaşanan iyi ilişkiler Batı Afrika ülkesindeki FETÖ'ye ait eğitim kurumlarına darbeyi vurdu. Senegal'de FETÖ okulları tamamen kapandı." dedi.

Senegal'de kapanan FETÖ'ye ait eğitim kurumları ile ilgili son bilgileri paylaşan Arslan, Senegal Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ülkede kamu yararına bir kuruluş olarak tesis edilen ve faaliyetlerine başlayan Türkiye Maarif Vakfı'nın bu okulları bir bir devraldığını anlattı.

"FETÖ'nün 12 okulu, 2 bin 500 öğrencisi vardı"

Ahmet Arslan, FETÖ'nün Senegal genelinde 12 okulu ve 2 bin 500 öğrencisi bulunduğunu, Türkiye Maarif Vakfı'nın kısa bir süre önce 3 okul açtığını ve öğrenci almaya başlayacağını, diğer 9 okulun mahkeme sürecinin ise devam ettiğini bildirdi.

Arslan, "Söz konusu 3 okul, öğrenci almaya başlayacak. Ancak dönem arasında olması nedeniyle az öğrenci almayı bekliyorlar. Ocak ayı itibarıyla, yani ikinci dönem daha fazla öğrencisi olacak. Diğer okulların mahkeme süreci tamamlandıkça da Maarif Vakfı devralıp okul açacak. Eğer mahkeme süreci sonuçlanmaz ise başka okul açılacak. Maarif Vakfı burada kabul görmüş bir kurum konumunda." şeklinde konuştu.

"Bize gelen bilgi (FETÖ üyelerinin) Senegal'i terk ettikleri yönünde"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, iki ülke cumhurbaşkanı arasındaki iyi ilişkilere değinirken de, şunları kaydetti:

"Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilişkisi çok iyi. Burada Türkiye'ye karşı halkın da büyük bir sempatisi var. İki lider FETÖ'ye karşı üst düzeyde ortak bir karşı duruş sergiledi. Birçok FETÖ üyesi burada etkili olamayacaklarını gördü. Bize gelen bilgi ise ülkeyi terk ettikleri yönünde. Senegal, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası da, başından beri bize ciddi destek vermiş ve bunun arkasında durmuştur. Nihayetinde Senegal, tüm FETÖ okullarını kapatmıştır."

Senegal'in Batı Afrika'nın üssü konumunda bulunduğunu ifade eden Arslan, "Senegal'deki iş birliği tüm bölgeye yayılabilir. Burada gerek TİKA'nın faaliyetleri gerekse büyükelçimizin gayreti çok önemli. TİKA'nın burada sosyal eylemleri oldukça yoğun." dedi.