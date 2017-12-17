Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarıeroğlu, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2018 yılı bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bakan Sarıeroğlu, gençlerin istihdama katılımı konusunda ileriki dönemde hayata geçirecekleri çalışmalar olacağını belirterek, istihdam seferberliği kapsamında işbaşı eğitim programına daha çok gençlerin ilgi göstermesini beklediklerini ifade etti.

Kadın istihdamını da artırmak istediklerini söyleyen Sarıeroğlu, mesleki eğitim kurslarından son 12 yılda 753 bin kadının faydalandığını dile getirdi. Çocuk işçiliği konusuna ilişkin soruyu da yanıtlayan Sarıeroğlu, "Biz çocuk işçiliğine sıfır tolerans ilkesiyle yaklaşıyoruz. Özellikle tarlada çalışan çocuklarla alakalı olarak son iki aydır denetim faliyetlerimizi gerek Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından gerekse iş teftiş tarafından sürdürüyoruz." diye konuştu. Sarıeroğlu, gazi ve şehit yakınlarıyla ilgili de bazı bakanlıklarla ortak ve bütüncül bir çalışma içerisinde olduklarını aktardı.

Sarıeroğlu, taşeron çalışanlara kadro düzenlemesine ilişkin "Taşeronda çalışan kardeşlerimiz merak etmesinler, yaklaşık iki gün içerisinde çalışmamız tamamlanmış ve yasal zemine kavuşması konusunda adımlarımız atılmış olacak." açıklamasını yaptı.