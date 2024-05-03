İyi Parti'de GİK toplandı: İşte yeni başkanlık divanı

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 3 Mayıs 2024 16:34 - Güncelleme: 3 Mayıs 2024 17:02 - Güncelleme:

Politika Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Müsavat Dervişoğlu'nun yeni genel başkan seçilmesinin ardından İyi Parti'nin yeni başkanlık divanı belli oldu. Süleyman Nevzat Korkmaz, Ali Coşkun ve Mümtaz Çoban da Dervişoğlu'nun başdanışmanları olarak görevlendirildi. Ümit Özlale, Uğur Poyraz, Enver Yılmaz ve Ayyüce Türkeş gibi isimler divanda yer aldı.