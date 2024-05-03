İyi Parti'de GİK toplandı: İşte yeni başkanlık divanı
Politika Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Müsavat Dervişoğlu'nun yeni genel başkan seçilmesinin ardından İyi Parti'nin yeni başkanlık divanı belli oldu. Süleyman Nevzat Korkmaz, Ali Coşkun ve Mümtaz Çoban da Dervişoğlu'nun başdanışmanları olarak görevlendirildi. Ümit Özlale, Uğur Poyraz, Enver Yılmaz ve Ayyüce Türkeş gibi isimler divanda yer aldı.
Meral Akşener'den koltuğu devralan İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu başkanlığındaki ilk Genel İdare Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, yeni başkanlık divanını açıkladı.
Süleyman Nevzat Korkmaz, Ali Coşkun ve Mümtaz Çoban Dervişoğlu'nun başdanışmanları olarak görevlendirildi.
Dervişoğlu’nun oluşturduğu yeni Başkanlık Divanı’nda yer alan isimler şöyle:
- Siyasi İşler Başkanı Enver Yılmaz
- Genel Sekreter Uğur Poyraz
- Mali İşler Başkanı Ersin Beyaz
- Teşkilat İşleri Başkanı Hasan Toktaş
- Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin
- Hukuk-Seçim İşleri ve Parlamento ile İlişkiler Başkanı Hakan Şeref Olgun
- Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan
- Türk Dünyası ve Yurtdışı Teşkilatlanma Başkanı Ayyüce Türkeş Taş
- Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı Cenk Özatıcı
- Yerel Yönetimler Başkanı Cumali Durmuş
- Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu
- Medya Tanıtım Başkanı Selcan Taşcı Hamşıoğlu
- Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale
- ARGE-Eğitim ve Siyaset Akademisi Başkanı Alpaslan Yüce
- STK İlişkileri Başkanı Alper Akdoğan
- Toplumsal Politikalar Başkanı İmren Nilay Tüfekçi
- Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy
- Genel Sekreter Yardımcısı Dursun Çolak
- Başdanışman Süleyman Nevzat Korkmaz
- Başdanışman Ali Coşkun, Başdanışman Mümtaz Çoban.
Dervişoğlu, yeni Başkanlık Divanı’na başarılar dileyerek, "Allah çıktığımız yolculukta zafer nasip etsin" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı