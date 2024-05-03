İsrail'le ticaret durdu, Erdoğan'dan ilk değerlendirme geldi: Bu kapıyı kapattık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'le ticaretin sona erdiğini bir kez daha söyleyerek "Ticaret hacmimizi yok farz ederek bu kapıyı kapattık" dedi.

Ticaret Bakanlığı dün İsrail ile tüm ticaretin durdurulduğunu açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, "Devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçilmiş, İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Cuma namazının ardından basının karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'le ticaretin sonlandırılmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"Ticaret hacmimizi yok farz ederek bu kapıyı kapattık" diyen Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

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'SEYİRCİ KALMAMIZ DÜŞÜNÜLEMEZ'

İsrail-Filistin arasındaki gelişmelerin kabul edilebilir bir yanı yok. İsrail 45 bin Filistinliyi acımasızca öldürdü. Bir Müslüman olarak bizim seyirci kalmamız düşünülemez. Atılacak adımlar nelerdir, yaptık. Ülkemizde de maalesef siyasetin acımasız yüzü olan bazı partiler bunu acımasızca kullandı.

'TİCARET HACMİMİZİ YOK SAYDIK'

Bizim İsrail ile ilişkimizin onların düşündüğünün dışındaymış gibi ifadeler kullandılar. Biz de acele etmeden süreci değerlendirelim istedik. Bu adımı attık. İsrail bizim bu yaklaşımlarımıza, Netanyahu ile ABD'de yaptığım görüşmeyi durup dururken yapmadım. Ama Netanyahu acımasız.

Bu acımasızlığını da bu çocuklara, kadınlara, yaşlılara karşı gösterdi. Tüm batı İsrail'e çalışıyor. Başta ABD olmak üzere, İsrail'e çalışıyorlar. İmkanlar seferber edilerek ne yazık ki Filistin'in fakir, yoksul insanları İsrail'in bombaları karşısında ölüme mahkum edildiler. Bunun karşısında daha sabredemezdik, adımlarımızı attık. 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmi vardı. Bunu yok farz ederek bu kapıyı kapattık. Bundan sonrası hayırlı olsun.