Erdoğan'dan Batılı liderlere İsrail tepkisi: Bir tane cesur yürek çıkmadı

Ankara’da “Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı” katılımcılarına hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa’daki Türklere saldırı olaylarına, İsrail savunucularına ve Amerikalı üniversiteli gençlere şiddet uygulayan ABD’li yetkililere tepki gösterdi.

Erdoğan, şunları söyledi: Yurt dışında yaşayan onlarca vatandaşını ırkçı teröre kurban vermiş bir ülke olarak bu menfur hadiseler karşısında sessiz kalamayız.

Aşırı sağcı akımların kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet tarafından himaye edilmesi, Batı demokrasileri adına tam bir faciadır, utançtır, skandaldır. Bu kampanyaların tek bir hedefi var, o da Türkiye’yi susturmak.

Yıllardır bize demokrasi ve özgürlük dersi veren Batılı yöneticilerin, Gazze katliamlarında takındığı ikiyüzlü politikaları ibretle takip ediyoruz.

Vahşet sahnelerine bir avuç vicdan sahibi devlet adamı dışında hiçbir Batılı lider tepki göstermedi. İsrail’e ‘Artık yeter’ diyecek bir cesur yürek çıkmadı.

ABD’deki bazı prestijli marka üniversitelerinde vicdanlı öğrenciler ve akademisyenler katliama tepki gösteriyor. Şiddete, işkenceye maruz kalıyorlar. Rektörler, akademisyenler işten atılıyor, linç ediliyorlar. Kimsenin bu hadiseler karşısında gıkı dahi çıkmıyor. Çünkü Batı demokrasisinin sınırlarını İsrail’in çıkarları çizmekte.

Bizi ve ülkemizi hedef alanlar Türkiye’yi düşmanlaştırarak hiçbir yere varamazsınız. Ne yaparsanız yapın antisemitlik lekesi bize yapışmaz. Yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa nasıl karşıysak antisemitizmi de reddediyoruz.