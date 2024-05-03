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Özgür Özel-Kılıçdaroğlu görüşmesinin saati belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Özgür Özel-Kılıçdaroğlu görüşmesinin saati belli oldu

Politika Haberleri  / Ajanslar

CHP lideri Özel, bugün Ahlatlıbel Tesisleri'nde eski CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Görüşmenin saat 19.00'da yapılması bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki görüşme Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Tesisleri'nde saat 19.00'da gerçekleşecek.

İkilinin, Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında dün yapılan görüşmeyi ele alması bekleniyor.

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Ajanslar
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