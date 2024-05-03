Özgür Özel-Kılıçdaroğlu görüşmesinin saati belli oldu
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Ajanslar- Güncelleme:
Politika Haberleri / Ajanslar
CHP lideri Özel, bugün Ahlatlıbel Tesisleri'nde eski CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Görüşmenin saat 19.00'da yapılması bekleniyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki görüşme Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Tesisleri'nde saat 19.00'da gerçekleşecek.
İkilinin, Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında dün yapılan görüşmeyi ele alması bekleniyor.