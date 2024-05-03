Kalp krizi mi geçirdi? CHP'li Bülent Tezcan hastaneye kaldırıldı

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan hastaneye kaldırıldı. CHP'li Tezcan'ın kalp krizi geçirdiği yönündeki iddialar yalanlanırken, gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın hastaneye kaldırılmasının ardından gündeme gelen kalp krizi geçirdiği yönündeki haberler yalanlandı.

Gazeteci Nurcan Gökdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tezcan'ın gıda zehirlenmesi nedeniyle Didim Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını belirtti.

Gazeteci Gökdemir, "CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın kalp krizi geçirdiği haberi doğru değil. Gıda zehirlenmesi dolayısıyla Didim Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyor" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ VEKİL DE YALANLADI

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Aydın Milletvekilimiz Bülent Tezcan’ın sağlık duruma ilişkin çıkan haberler doğru değildir. Basit bir gıda zehirlenmesi geçirmiştir. sağlık durumu gayet iyidir. geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu.