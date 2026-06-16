CHP’de yeni parti tartışmaları hız kazanırken, İngiliz yayın kuruluşu BBC Türkçe, Özgür Özel ve ekibinin karşı karşıya kalabileceği siyasi, mali ve hukuki risklere dikkat çekti. Haberde, CHP markasından vazgeçmeme eğiliminin öne çıktığı belirtilirken, yeni bir partinin hazine yardımı alamayacağı ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarının tartışmaya açılabileceği iddialarına yer verildi.

CHP’de mutlak butlan kararıyla parti yönetimini devralan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibiyle uzlaşamayan Özgür Özel ile destekçileri, yeni parti seçeneğini değerlendiriyor. Bu konudaki çalışmaların son aşamaya geldiği ifade edilirken İngiliz yayın kuruluşu BBC Türkçe’de “Yeni parti formülü masada: Özel’i hangi riskler bekliyor?” başlıklı dikkati çeken bir haber yayınlandı.

İngilizlerden yeni parti uyarısı: Hazine yardımı alamazsınız

Haberde, Özel ekibi arasında “103 yıllık CHP markasını terk etmeme” bir görüş olduğu belirtilerek bu fikir öne çıkartıldı. Haberde, CHP’li belediye başkanlarının partiye katılmama ihtimali de işlendi. Başkanların belediye meclislerinde bölünme olması ve çalışamayacakları kaygısı taşıdığı belirtildi. BBC, yeni partinin yaşayabileceği finansman problemlerine de dikkati çekti.

DOKUNULMAZLIKLAR KALDIRILABİLİR

Muhtemel bir yeni partinin CHP’nin aldığı hazine yardımından faydalanamayacak olduğunu hatırlatan İngiliz yayın kuruluşu, bu durumun yeni partinin teşkilatlanma çalışmalarında ve seçim faaliyetlerinde önemli bir handikap olduğunun altını çizdi. Ayrıca haberde yeni partinin yaşayabileceği muhtemel hukuki problemlere de yer verildi. Haberde yeni parti kurulması durumunda, CHP’den ayrılan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılabileceği iddia edildi.

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