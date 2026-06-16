Butlan kararıyla genel başkanlığa dönen Kılıçdaroğlu, sert dili bırakıp pozitif ve birleştirici mesajlar verecek.

Berat Temiz ANKARA - CHP’de mutlak butlan kararıyla genel başkanlığa geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, önceki genel başkanlığı dönemlerinde tercih ettiği, negatif ve sert söylemlerle dolu kutuplaştırıcı dili bir kenara bırakarak yeni dönemde pozitif söylemler kullanacak.

BİRLEŞTİRİCİ SÖYLEM ÖN PLANA ÇIKACAK

Hem parti içinde hem de parti dışında birleştirici dilin ön plana çıkarılacağını ifade eden Genel Merkez Kurmayları, “İlk önceliklerimizden biri parti içindeki ayrışmayı engellemek ve bir arada kalmayı sağlamak. CHP, itiraz kültürü olan bir parti. Arkadaşlarımızın itirazları bizler için önemli ama kullanılan dil ve söylenen sözler önemli” dedi.

“Osmanlı” çıkışıyla ipucunu vermişti! Kılıçdaroğlu kutuplaştırıcı dili terk edecek

“TÜRKİYE’NİN ÇIKARLARINI SAVUNAN DİL KULLANACAĞIZ”

Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz hafta genel merkezde düzenlediği grup toplantısında söylediği “Osmanlı'nın topraklarına bakın. Türkiye o coğrafyaya gitmek, o coğrafyada kendi kişiliğini geliştirmek zorundadır. Küçülerek değil, büyüyerek gitmek zorundayız. Osmanlı coğrafyasında Türkiye olmalı” sözlerine atıf yapan kurmaylar, “Türkiye’nin çıkarlarını savunan dil kullanacağız” ifadelerini kullandı.

“Osmanlı” çıkışıyla ipucunu vermişti! Kılıçdaroğlu kutuplaştırıcı dili terk edecek

MİLLETVEKİLLERİNİN KONUŞMALARINA FREN

Öte yandan Kılıçdaroğlu’ndan milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları için talimat gitti. Kılıçdaroğlu, milletvekillerinin ve genel başkan yardımcılarının her yerde her konuda konuşmamasını istedi. Bu kapsamda bir çerçeve oluşturulacağı öğrenildi.

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