CHP'de grup toplantısı tartışması bu hafta farklı bir kararla sonuçlandı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Genel Merkez'in başvuru yapmaması nedeniyle Özgür Özel'in de grup toplantısı gerçekleştirilmeyeceğini açıklarken, gözler şimdi olağanüstü kurultay taleplerine çevrildi.

CHP'de geçtiğimiz hafta yaşanan grup toplantısı krizi çözüldü. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, bu hafta CHP Grup Toplantısı'nın yapılmayacağını açıkladı. Emir, "Bu hafta CHP grubu yapılmayacak. Genel Merkez başvuru yapmamış, biz de (Özgür Özel) toplantı yapmama kararı aldık. Çarşamba günü olağanüstü kurultay talebimizi ileteceğiz" ifadelerini kullandı.

Açıklamayla birlikte CHP'de gözler yeniden olağanüstü kurultay sürecine çevrildi. Parti içindeki tartışmalar sürerken, kurultay talebinin Çarşamba günü resmen gündeme getirileceği belirtildi.

9 Haziran'da CHP'de grup toplantısının kimin tarafından yapılacağı tartışma konusu olmuştu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu son anda TBMM'deki grup toplantısı yerine CHP Genel Merkezi'nde konuşma yapmayı tercih ederken, Özgür Özel ise Meclis'te grup toplantısı düzenlemişti.

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