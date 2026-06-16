Parkinson hastalığının genellikle 50-55 yaşlarında ortaya çıktığını ve yalnızca yaşlılıkla açıklanamayan bir artış gösterdiğini vurgulayan nöroloji uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı, özellikle tarım ilaçlarına maruz kalma, kuyu suyu kullanımı ve kırsal yaşam gibi çevresel faktörlerin hastalık riskini artırabileceğini söyledi.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Bazı araştırmaların, dopamin üreten beyin hücrelerine zarar veren pestisitlerin Parkinson gelişiminde rol oynayabileceğini ortaya koyduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Tarlacı, “Ayrıca tekrarlayan kafa travmaları, özellikle boks gibi sporlar, hastalığın daha erken ortaya çıkmasına katkı sağlayabilir” dedi.

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Beslenme ve destekleyici unsurlar arasında yer alan baklanın tek başına tedavi edici olmadığına işaret eden Prof. Dr. Tarlacı, ilaç tedavisinin çok daha etkili olduğunu ifade etti.

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