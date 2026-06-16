Rusya’ya giden Fidan’ın çantasında Karadeniz’in güvenliği, Ukrayna savaşının sona erdirilmesi, Azerbaycan-Ermenistan barış süreci, Suriye, Lübnan gibi kritik dosyalar var.

YEŞİM ERASLAN- Dünya krizlerle sarsılırken diplomasi trafiğinin yeni durağı Moskova. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile kritik görüşmeler gerçekleştirmek üzere Rusya’ya gitti.

Ukrayna savaşı, Karadeniz’de yükselen gerilim, Orta Doğu’daki çatışmalar ve enerji güvenliği başlıklarının öne çıkacağı temaslarda Türkiye’nin barış diplomasisi ve bölgesel istikrar vizyonu güçlü mesajlarla ortaya konulacak.

Dışişleri Bakanı Moskova'ya gitti: Fidan’dan Putin ile kritik temas

Fidan’ın, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta kalıcı barışın sağlanmasına yönelik diplomatik çabalara bağlılığını ifade etmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan’ın, ayrıca, Karadeniz’de artan gerilimin bölgesel ve küresel huzura tehdit oluşturduğuna, son dönemde meydana gelen hadiselerin çok boyutlu riskler doğurduğuna işaret etmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Moskova'ya gitti: Fidan’dan Putin ile kritik temas

Suriye’ye desteğin sürdürülmesi, Lübnan’da krizin sona erdirilmesi, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin devamı gibi konuların da masaya geleceği ifade ediliyor.

Fidan, ayrıca Türkiye’nin ABD ile İran arasında kalıcı barışın tesisini desteklediğini, Hürmüz Boğazı’nda savaş öncesi duruma dönülmesi ve seyrüsefer serbestisinin muhafaza edilmesi gerektiğinin altını çizecek.

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