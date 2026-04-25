Bağırsakta yıllar öncesinden ortaya çıkan protein değişimlerinin, Parkinson ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların erken habercisi olabileceğini ortaya koyan araştırma, henüz belirti vermeyen risk grubundaki kişilerin tespit edilerek erken müdahale ve yaşam tarzı değişiklikleriyle hastalığın geciktirilebileceğine işaret ediyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK- Umut vadeden yeni bir araştırmaya göre, bağırsakta yaşayan proteinlerdeki değişikliklerin izlenmesi, nörodejeneratif hastalıklara yakalanma riski daha yüksek olan kişileri belirlemeye yardımcı olabilir.

Gastroenterology dergisinde yayınlanan önemli yeni bir çalışmada, Aberdeen Üniversitesinden uzmanlar, Parkinson hastalığı, alzaymır ve motor nöron hastalığı (MND) ile bağlantılı olduğu düşünülen anormal proteinlerin(TOD-43, Alfa-sinüklein ve alzaymır belirtilerinin arkasında olduğu düşünülen toksik bir protein olan Tau) , belirtiler başlamadan yedi yıl önce bağırsak dokusunda tespit edilebildiğini buldu.

Bağırsaktaki proteinler belirti veriyor: Parkinson riskini yıllar öncesinden tahmin etmek mümkün

Bu değişikliklerin, doktorların risk altındaki hastaları belirgin semptomlar göstermeden yıllar önce tespit etmesine yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Erken müdahale stratejileri ve hayat tarzı değişiklikleriyle hastalıkların başlangıcını geciktirme fırsatı sağlanabileceği düşünülüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası