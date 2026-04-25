Millî İstihbarat Akademisi’nin son yayımladığı raporda yapay zekânın artık sadece bir teknoloji olmadığına dikkat çekilerek güç çarpanı şeklinde kullanıldığı vurgulandı. Risk altındaki sektörler ise tek tek sıralandı...

Emrah Özcan / ANKARA - Millî İstihbarat Akademisi’nin (MİA) “Yapay Zeka Çağında Siber Güvenlik ve Türkiye’nin Stratejik Öncelikleri” başlıklı raporunda, yapay zekâ destekli tehditlerin; kurumsal kararları, bilgi ekosistemini ve toplumsal güveni doğrudan etkilediğine dikkat çekiliyor. Meselenin artık teknik bir mesele olmanın ötesine geçmiş durumda olduğu, siber saldırıların artık kodlardan çok kararları hedef aldığı belirtiliyor.

YAPAY ZEKA ARTIK STRATEJİK BİR GÜÇ

Raporda yapay zekânın siber saldırıları daha hızlı, ucuz ve etkili hale getirdiği; Türkiye için en büyük riskin yönetişim ve koordinasyon açığı olduğunu belirtiliyor.

Yapay zekânın artık sadece bir teknoloji olmadığı, saldırı ölçeğini büyüten ve savunma süreçlerini dönüştüren stratejik bir güç çarpanı olduğu vurgulanıyor. Enerji, finans, telekomünikasyon ve savunma sanayii gibi kritik sektörlerin risk altında olduğuna dikkat çekiliyor.

GÜÇLÜ BİR ULUSAL TEKNOLOJİ KAPASİTESİ GELİŞTİRİLMELİ

Raporda Türkiye için üç aşamalı strateji öneriliyor. Bunlar; kısa vadede, merkezi koordinasyon ve yapay zekâ envanteri oluşturulması. Orta vadede, standartlar, denetim ve sektörel dayanıklılık mekanizmalarının kurulması. Uzun vadede ise dışa bağımlılığı azaltan güçlü bir ulusal teknoloji kapasitesi geliştirilmesi.

Haberle İlgili Daha Fazlası