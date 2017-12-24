Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

Belediye başkanlarının yurtdışına çıkışlarının İçişleri Bakanlığının iznine bağlanmasının nedeninin, sık sık yurtdışına giden belediye başkanları olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP’li bir belediye başkanının 2.5 yılda 557 gün yurtdışında bulunduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Beştepe’de topladığı AK Partili belediye başkanlarını yurtdışına çıkışlar konusunda uyarmıştı. Bazı belediye başkanlarının yurtdışına çıkışlarda İçişleri Bakanlığının izin şartının kaldırılmasına yönelik taleplerine de tepki gösteren Erdoğan, “Sık sık yurt dışına çıkanlar var. Adeta suiistimal ediliyor. Neyi gidip inceleyeceksiniz? Türkiye’de en güzelleri var. Bu nedenle, yurt dışı çıkışlarındaki izin prosedürü devam edecek” demişti. Erdoğan’ın, yurtdışına çıkışlar konusundaki bu tavrının nedenini de önceki gün ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP’nin verdiği gensoru önergesi üzerinde konuşurken Meclis kürsüsünden yurtdışına çıkış rekoru kıran belediye başkanları ile ilgili bilgi verdi.



HER 5 GÜNDE 1 YURT DIŞINA ÇIKMIŞ

Soylu, 2014 yerel seçimlerinden sonra, izin şartı uygulamasının getirildiği 15 Ekim 2016 tarihine kadar yurt dışına çıkışta rekor kıran ilk 10 belediyenin CHP’li olduğunu vurguladı. AK Partili milletvekillerinin “isimleri açıklaması” yönündeki ısrarına rağmen, Soylu bu belediye başkanlarının kim olduğunu söylemedi. Soylu, yurtdışına çıkan belediye başkanlarından ilk sırada yer alan CHP’li bir başkanın 2.5 yılda 185 kez çıkış yaparak 557 gün yurtdışında bulunduğunu kaydetti. İkinci sıradaki CHP’li başkanın 334 gün, üçüncü sıradaki CHP’li başkanın ise yine iki buçuk yılda 274 gün yurtdışına kaldığı bilgisi verildi. Soylu, belediye başkanlarının isimlerini açıklamazken, yurtdışı rekoru kıran başkanlardan ilk ikisinin ilçe belediye başkanı, üçüncü sırada yer alan ismin il belediye başkanı olduğu ve her üçünün de Trakya bölgesinden olduğu belirtildi. Soylu, izin şartının getirilmesinden sonra ise AK Partili 347 belediye başkanına izin verildiğini, 347 başkanın toplam bin 388 gün yurtdışına gittiğini, izin verilen CHP’li 165 belediye başkanının 610 gün; MHP’li 48 belediye başkanının ise toplam 188 gün yurtdışında bulunduğunu kaydetti.

CHP'li Özel'in Soylu yalanı elinde patladı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'deki görüşmeler sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, 4 Şubat 2012 tarihinde ABD'ye gidip FETÖ lideri Fethullah Gülen ile görüştüğünü iddia etti. Ancak Soylu'nun o dönem Pensivanya'da değil umre için mukaddes topraklarda olduğu ortaya çıktı. Bakan Soylu'nun o döneme ait pasaport kayıtları İnternethaber'de paylaşıldı. Pasaporta vurulan mühürlere göre Soylu, 4 Şubat 2012 tarihinde Atatürk havaalanından çıkış yaptı ve Suudi Arabistan'a gitti. İbadetini yerine getirip 11 Şubat 2012 tarihinde Türkiye'ye döndü. İddiası asılsız çıkan CHP'li Özel rezil oldu.

CHP GENEL BAŞKANI: ‘Benim başkanlarım görevini yapıyor’ diye savunmuştu

2 milyonluk faturadan sonra yurt dışına çıkış rekorunu da kıran CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluk suçlamasıyla görevden alınan Ataşahir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’yi savunurken “Bir belediye başkanının ağzından haram lokma inerse yaşatmam” demişti. Belediye başkanlarını da uyaran Kılıçdaroğlu, “Bizim bu millete hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Ne yapıyorsak, milletin gözleri önünde yapıyoruz. Belediye başkanlarına talimatımdır, her kuruşun hesabını belde halkına vereceksiniz. Bizim bütün belediye başkanlarımız, bu görevlerini yapıyor. Her şey hükümetin bilgi ve denetimindedir. Gizlenecek, saklanacak hiçbir şeyimiz yoktur” demişti.

DENETLENEN BELEDİYE REKORU AK PARTİ’DE

Soylu, CHP’lilerin ‘İktidarın CHP’li belediyelere müfettişlerle baskı yaptığı’ iddiasını da rakamlarla çürüttü. Soylu’nun verdiği bilgiye göre, 2015-2017 arasında 393 AK Partili, 103 CHP’li, 108 HDP’li ve 69 MHP’li belediye denetlendi. Soylu, 2017 yılı içinde 91 AK Parti, 27 CHP ve 23 MHP’li belediyeye yönelik soruşturma ve denetimlerin ise devam ettiğini kaydetti. Soylu, “Hani adaletsizlik? Hani haksızlık? Ve yine seçildiği partiye göre görevden uzaklaştırılan belediye başkanları -bunların hepsini ben uzaklaştırdım, benim imzamla beraber uzaklaştırıldı- 93 tane HDP, 9 tane AK PARTİ, 3 tane MHP, 1 tane de CHP” diye konuştu.