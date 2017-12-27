Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT Haber’e konuşan Bakan Gül, 696 sayılı kanun hükmünde kararnamenin (KHK) 121. maddesiyle ilgili tartışmalara ilişkin, “Buna yönelik eleştirilerin, farklı yerlere çekmenin çok iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. Ya iyi niyetli okumamadır ya da metnin hiç okunmadığı anlamına geliyor” dedi. Gül, CHP’nin 695 ve 696 sayılı KHK’lerle ilgili Anayasa Mahkemesine başvuru yapacağını açıklamasıyla ilgili de “Anayasanın hükmü açık. Bir anayasa denetimine gidilemeyeceğine yönelik durum söz konusudur. Bu tür çabaların, beyhude çabalar olduğunu ifade etmek isterim. Bizim, sınırımız hukuk. Anayasa çerçevesinde tüm işlemler yapılmıştır” diye konuştu.



BOZDAĞ: MUĞLAK DEĞİL

Başbakan Yardımcı Bekir Bozdağ da sivillere “zırh” düzenlemesinin 15 Temmuz’dan öncesini kesinlikle kapsamadığı gibi, 16 Temmuz’dan sonrasını da kapsamadığını belirtti. Bozdağ, şunları söyledi: “Kim ki bu düzenlemeyi 15 Temmuz, 16 Temmuz’dan sonraki süreyi de kapsıyor diye yorumluyorsa, çok net söylüyorum, bu maddeleri ya doğru dürüst okumamıştır, ‘yok arkadaş ben bu maddeleri okudum hem de dikkatle okudum’ diyorsa o zaman okuduğunu anlamıyordur. Bu düzenleme kesinlikle muğlak bir düzenleme değildir, açıktır, nettir. Yeni bir düzenlemeye de ihtiyaç bulunmamaktadır. Ortada bir suç yok, olmayan bir suçun affı da söz konusu değildir. Buna af diyenler, darbenin başarısızlığına üzülenlerdir. Darbe severlerdir bunlar. Darbecileri ‘niye başarısız oldun’ diye itham edenlerdir.”



TURAN: METİN ÇOK AÇIK

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise düzenlemenin sadece 15 Temmuz ve eylemlerini engellemesine destek olan sivillerin de bu konuda muhtemel davalarla karşı karşıya kalmaması için atılan bir adım olduğunu belirterek, “Metin çok açık. Bu düzenleme sadece 15 Temmuz darbe girişimini engellemek için yapılan fiili adımlara ilişkindir. Bunu net olarak söylüyorum” dedi.