İyi Parti'de Müsavat Dervişoğlu istifaları: Kulisler 10 bin diyor il başkanı 400

İyi Parti'de partinin başına gelen Müsavat Dervişoğlu'nun ardından istifalar peş peşe geldi. Kulislerde kurultay sonrası İzmir'de en az 10 bin üyenin istifa ettiği konuşulurken partinin il başkanı Doğan iddialara ateş püskürüp "İstifa sayımız 400 civarında. Bu orada bir istifa yok" dedi.

İyi Parti'nin yerel seçimlerdeki başarısızlığı sonrası Meral Akşener'in aday olmadığı olağanüstü kurultayda partinin yeni lideri Müsavat Dervişoğlu oldu. Ancak yeni lider de istifaları durdurmadı.

Kurultayın ardından İyi Parti İzmir Teşkilatı’nda da peş peşe istifalar gelmeye başladı.

İSTİFA SAYISI 400

İlçe teşkilatlarından birer birer istifalar gelirken İyi Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, basın ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. 10 ilçe teşkilatının istifa ettiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Doğan, “Şu an itibarıyla bizim kurultay sonrasında istifa sayımız 400 civarında. 20 binin üzerinde üyesi olan bir parti için, bizim için her bir üyemizin istifası önemlidir. Ama istifalar nedeniyle İyi Parti bitti yaygarasının oluşturacak bir oranda istifa yok. Kurultay sonrasında partimize 198 yeni üye kaydı yapıldı” dedi.

KULİSLER '10 BİN İSTİFA' DİYOR

Doğan’ın açıklamalarının ardından İyi Parti’de yeniden ortalık karıştı. Kulislerde Doğan’ın 400 olarak belirttiği istifa sayısına tepki gelirken sayının İzmir’de en az 10 bin olduğu öne sürüldü.