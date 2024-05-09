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Haberler > Politika > Erdoğan Brezilyalı mevkidaşı ile görüştü: Filistin Devleti'nin tanınması için destek önemli

Erdoğan Brezilyalı mevkidaşı ile görüştü: Filistin Devleti'nin tanınması için destek önemli

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Erdoğan Brezilyalı mevkidaşı ile görüştü: Filistin Devleti&#039;nin tanınması için destek önemli

Politika Haberleri  / Ajanslar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Brezilya'nın İsrail'in zulmüne karşı tutumunun takdire şayan olduğunu, kalıcı ateşkesin tesisi ile bölgeye insani yardımların ulaştırılması konusunda çabaların artırılması gerektiğini belirtti. Erdoğan, Filistin Devleti’nin tanınması ile ilgili girişimlerin de desteklenmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ve Brezilya ikili ilişkileri ile küresel ve bölgesel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin verdiği bilgide şu ifadeleri kaydetti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya’nın İsrail’in Filistin topraklarında uyguladığı vahşet karşısında izlediği tutumun takdire şayan olduğunu, kalıcı ateşkesin tesisi ile bölgeye insani yardımların ulaştırılması konusunda çabaların artırılması gerektiğini belirtti. 

Hamas’ın ateşkesi kabul etmesine rağmen İsrail’in saldırılarını ve katliamlarını artırarak sürdürdüğünü ortaya koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu noktada Filistin Devleti’nin tanınması ile ilgili girişimlerin desteklenmesinin önemli olduğunu ifade etti.

SEL DOLAYISIYLA TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaşı da yakından takip ettiğini, taraflara müzakereye dönerek hak ve hukuk temelinde adil bir barışın tesisine dair çalışmayı teklin ettiğini belirtti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, da Silva’ya, Brezilya’daki şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel ve toprak kaymalarında meydana gelen can kayıplarından dolayı üzüntüsünü ve taziye dileklerini iletti ve Türkiye’nin Brezilya halkının yanında olduğunu ifade etti.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Ajanslar
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