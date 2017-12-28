Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Koç

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turunun son durağı Tunus’ta mevkidaşı El-Baci Kaid es-Sibsi ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail Dışişleri Bakanlığına göre 10 ülkenin Kudüs’e büyükelçiliğini taşıyacağı hatırlatılarak “Bunu, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ardından İslam dünyasının aldığı karara karşı rest olarak değerlendirmek mümkün mü?” sorusu üzerine Erdoğan, “Öncelikle Doğu Kudüs’ün bildiğiniz gibi Filistin’in başkenti olması konusu zaten bizim ortak irademizdir ve İslam dünyası bu konuda hemfikirdir.” dedi.

İsrail’in bölgede fiili işgali bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

Böyle bir işgalin olması hasebiyle de ne yapamıyoruz? Tabelalarımızı asamıyoruz ama şu anda mesela Türkiye olarak bizim Filistin’de büyükelçi olarak görevlendirdiğimiz bir başkonsolos var. Başkonsoloslukta büyükelçi var. Yani fiili olarak biz bunu zaten ilan etmişiz. Yani Kudüs bizim için bir başkenttir, Doğu Kudüs ve bunu ilan etmiş vaziyetteyiz. Bunun arkasındayız. İslam dünyası da bunun arkasında ama şunu unutmayalım ki işgal altındaki Kudüs’te bunu uygulamaya şu anda sokabilmek mümkün mü, değil mi? İsrail şu anda kendisi çalıp kendisi oynuyor. 10 ülke ile siz dünyayı kalkıp da yanınıza alamazsınız ve alamadınız zaten. Gerçek ortada ve biz bu noktadaki kararlılığımızı sürdüreceğiz.

128 ülke bir tarafa, 9 tane ki bunun bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri, diğer 8 tanesi herhalde Tunus’un ilçeleri gibidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriye’de çözüm Esad’la mı olacak, Esadsız mı olacak?” sorusu üzerine de, “Suriye’de bir defa Esad’la yürümek kesinlikle mümkün değildir. Niçin? 1 milyona yakın vatandaşını öldürmüş olan bir Suriye’nin başkanıyla nasıl olacak da geleceği kucaklayacağız? Suriye’nin halkı böyle birisini başında görmek ister mi? Çünkü Beşşar, bir defa Esad, kesinlikle açık ve net söylüyorum, devlet terörü estirmiş aslında bir teröristtir. Böyle birisine biz kalkıp da ‘Bu işi o götürebilir.’ diyemeyiz. Dersek o 1 milyona yakın öldürülmüş olan Suriyeliye haksızlık yapmış oluruz, o insanlara haksızlık yapmış oluruz.” değerlendirmesini yaptı.

“Biz böyle bir şeyi Türkiye olarak tanıyamayız” ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

Nitekim şu anda da Suriye’de bakın hâlen kan gövdeyi götürüyor. İdlib ortada, Afrin ortada, geliyorsunuz Deyr ez-Zor ortada. Kuzey Suriye tamamen bir terör koridoru olarak adeta teslim edilmiş vaziyette. Böyle bir durum söz konusu. Peki niçin orada koalisyon güçleri var? Niçin orada Rusya var? Niçin orada biz varız? Bütün sebebi, Suriye’de huzur yok ve Esad’la de bu huzur oraya gelmez. Huzurun çekilmesi lazım ve Astana’da başlattığımız bizim bir sürecimiz var. Aynı şey Cenevre ile de adeta bir mütemmim cüz durumundadır ve buradan çıkacak olan kararla Suriye halkı kendi geleceğine yönelik kararını vermelidir diyoruz. Bakışımız bu.”

ERDOĞAN'A DEVLET NİŞANI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi tarafından devlet nişanı takdim edildi. Ardından Sibsi, Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna resmi yemek verdi. Erdoğan, Tunus’un terörle mücadelesine tam destek verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini belirterek, “Bölgesel gelişmeler kapsamında başta Kudüs olmak üzere uluslararası gündemdeki birçok meselede aramızda benzer görüşler var. Bu benzer görüşler de bizim aynen bayrağımızdaki birlik gibi burada da birliğimizi ortaya çok açık ve net koyuyor. Demek ki ‘tek bayrak’, böyle bir durum söz konusu. Temennim odur ki bu, ruhlarımızın da dışa yansıması olsun” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2011’de yaşanan Arap Baharı sırasında, şehit edilenler anısına yapılan “Şehitler Anıtı”na çelenk bırakarak dua etti. Erdoğan, Başbakan Yusuf Şahid, Meclis Başkanı Muhammed Nasır, Nahda Lideri Raşid el-Gannuşi ve Nida Genel Sekreteri Hafız Kaid es-Sibsi’yi kabul ederek bir süre görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Türkiye’ye döndü.