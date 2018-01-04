Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ruhani arasında gerçekleşen görüşmede, İran’da 28 Aralık’tan bu yana süren gösterilere değinildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak İran’ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına önem verdiklerini vurguladı. Olayların bir an önce son bulmasını dilediklerini belirten Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani’ye, halkın barışçıl gösteri hakkını kullanırken kanunların çiğnenmemesi gerektiği yönündeki açıklamasını isabetli bulduğunu ifade etti. İran Cumhurbaşkanı Ruhani de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Erdoğan’a gösterilerin birkaç gün içerisinde sona ermesini umduklarını söylediği de öğrenildi.