Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği için bir karar verilmesi gerektiğini belirterek “Bir 50 yıl daha 30 yıl daha beklenilmesin. Bizim de tahammülümüz kalmadı, milletimizin de tahammülü kalmadı” dedi.

Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, PYD/PKK’ya silah desteği sağlayan ABD’den bu konuda farklı açıklamalar yapıldığını, sahadan da karışık bilgiler geldiğini belirtti. Çavuşoğlu, “Burada bizim arzu ettiğimiz durum henüz oluşmadı. Fetullah Gülen’in iadesi ile ilgili süreç ve Amerika’nın YPG’ye silah vermesi şu anda bizim ilişkilerimizi zehirleyen en önemli iki konu. Amerika hatalarını düzeltmezse zaten ilişkilerimiz daha da zarar görebilir” diye konuştu.

KKTC’de seçim sonuçlarının ardından tek başına iktidarın çıkmadığını hatırlatan Çavuşoğlu, bir an önce hükûmetin kurulmasının gerekliliğine dikkati çekti. Çavuşoğlu, KKTC’de de başkanlık sisteminin tartışılmaya başlandığını ifade ederek “Olabilir. Önemli olan demokrasinin işlemesidir. Önemli olan güçler ayrılığıdır. Biz başkanlık sistemine geçtik. Bunun şimdiden faydasını görüyoruz, gördük” değerlendirmesinde bulundu.

KNEISSL’İ AĞIRLAYACAK

Bakan Çavuşoğlu, AB ile ilişkilerde yaşanan hareketliliği de değerlendirdi. Çavuşoğlu “Avrupalılara şunu söyledik. Bizimle ilişkilerinizi sağlıklı götürebilmeniz için bizi eşit ortak olarak görmek zorundasınız. AB ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı ve AB kriterleri çerçevesinde sürdürmek isteriz” diye konuştu. Çavuşoğlu, Gümrük Birliği ve vize serbestisi konularında AB tarafına son önerileri ulaştıracaklarını ifade ederek, “Biz hakkımız olanı isteriz. Haklı talepleri gündeme getirmeye de devam ederiz” açıklamasında bulundu. Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl’i 25 Ocak’ta eşiyle birlikte Büyükada’da ağırlayacaklarını da dile getirdi.

TAM ÜYELİĞE İNANIYORUZ

Bakan Çavuşoğlu, Macron yönetiminin Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir şekil vermekten söz ettiğinin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

“Macron’un söylediği şu: ‘Avrupalılar ikiyüzlülük yapıyor size. İşin zor kısımlarını medeni bir şekilde söylemiyorlar. Daha sonra bu seçim zamanında Türkiye karşıtlığına dönüşüyor. Dolayısıyla AB üyelik süreciyle ilgili şu anda fasılların açılması da zor. Dolayısıyla illa buna odaklanmayıp ilişkilerimizi diğer alanlarda geliştirelim.’ Biz zaten esasen epeyce bir zamandır AB’ye şunu söylüyoruz. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız sık sık dillendiriyor. Bizimle ilgili karar vermek istiyorsanız verin. Biz tam üyelik için başvurduk. AB üyeliğine inandığımız için tam üyelik için müzakerelere başladık. Bir anlaşma imzaladık. Ahde vefa var. Dolayısıyla ‘Biz illa öyle istemiyoruz, böyle istiyoruz’ diyorsanız bir karar verin. Bir 50 yıl daha 30 yıl daha beklenilmesin. Bizim de tahammülümüz kalmadı, milletimizin de tahammülü kalmadı. Herhangi bir detaya girmeden böyle bir açıklama yaptı Macron. Biz de kendilerine bu konuda net olmaları gerektiğini söyledik.”

İŞGAL EDİLEN ADA YOK

Çavuşoğlu, Yunanistan ile ada ve adacıklar konusunda Lozan’dan kaynaklı görüş ayrılıkları olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, AK Parti iktidarları döneminde ve hatta 1998 Kardak Krizi sonrası hiçbir adanın Yunanistan’a verilmediğinin ve işgal edilmediğinin altını çizdi.