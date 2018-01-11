Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Sonsuz ANKARA

Yıldırım, TGRT Haber muhabiri Sultan Akdoğan ve İHA muhabiri Enise Vural ile birlikte üzerinde “Çalışan Gazeteciler Gününüz Kutlu Olsun” yazılı pastayı kesti. Yıldırım bir gazetecinin, “Çalışan Gazeteciler Günü resmi tatil olabilir mi?” sorusuna, “Yok, olamaz. Siyasetçilerin ve gazetecilerin tatili olmaz” cevabını verdi. Yıldırım, “Efendim, o zaman 10 Ocak size tatil olsun. Size tatil olursa, otomatik olarak bize de tatil olur” sözleri üzerine, “Bizim hanım da şikâyetçi, ‘Senin tatilin yok mu, yıllık iznin yok mu’ diye. O da ara sıra bana soruyor ama ne yapalım, yok” diye konuştu.

