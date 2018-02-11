Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonuna “kim ne derse desin” aynı kararlılıkla devam edileceğini belirterek, “Türkiye’nin menfaatleri her şeyden önemli. Önümüzdeki süreçte, operasyonlar daha da hız kazanacak. Özellikle savaş uçaklarımız hava operasyonlarını artıracak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki akşam yapılan AK Parti MKYK toplantısında Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı ve seçim ittifakları değerlendirildi. Edinilen bilgilere göre, Erdoğan operasyonlarla ilgili bilgi verirken Suriye’de 3 Şubat’ta Rus savaş uçağının düşürülmesinden sonra Türkiye’nin hava operasyonlarının yavaşladığını, ancak perşembe gecesinden itibaren savaş uçaklarının yeniden operasyona başladığını hatırlattı. Erdoğan’ın Afrin operasyonu konusunda şöyle konuştu:

Türkiye’nin yaşadığı 15 Temmuz darbesinden sonra oluşan birlik ve beraberliğimiz Afrin operasyonu sürecinde de devam ediyor. Türkiye’nin menfaatlerini önceliğimiz olacak şekilde, bu süreci takip ediyoruz. Kim ne derse desin operasyonlarımız kararlılıkla sürecek. Türkiye’nin sınırlarındaki terör tehdidini ortadan kaldırmak için gereken neyse yapılacak. Operasyonlarla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Planladığı şekilde yürüyor. Savaş uçaklarımız Rus uçağının düşürülmesinden sonra birkaç gün operasyonları yavaşlattı. Ama dün geceden (Perşembe) beri yoğun bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki süreçte de hava operasyonları artarak devam edecek.



BÖLGE HALKI İLE YAKIN TEMAS

Ancak bu süreçte sizden ve teşkilatlarımızdan beklediğim, özellikle Güneydoğu’daki teşkilatlarımızla birlikte bölgedeki vatandaşlarımızla yakın temas içinde olun. Diğer illerin teşkilatları da bunlara destek versin. Oradaki vatandaşlarımızla sürekli irtibat hâlinde olun. Sahada halkı bilgilendirin. Zaten vatandaşlarımız bu operasyona büyük destek veriyor.



CANİKLİ: TEK BİR SİVİL KAYBI YOK

MKYK toplantısında Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli de Zeytin Dalı Harekâtı konusunda bir sunum yaptı. Canikli’nin, terör örgütünün özellikle kara propagandasına karşı sosyal medyada ayrı bir çalışma yürütüldüğünü belirterek “Siviller zarar görmesin diye büyük bir hassasiyetimiz var. Şu ana kadar TSK ve ÖSO kaynaklı hiçbir sivil zarar görmedi. Ancak teröristler sivil kıyafetlerle karşımıza çıkıyor. Operasyonlarda her şey planladığı gibi yürüyor. Mevsim ve coğrafik şartlar zorlasa da kararlılıkla devam ediyor. Ele geçirilen yerlerdeki hendek ve siperler, bu örgütün tek başına yapacağı bir şey değil. 90 santim kalındığında beton tahkimatlar var. Bunlar büyük bir gücün lojistik ve teknik desteğiyle sistematik bir şekilde yapılmış yerler” dediği öğrenildi.

SP ile HAS Parti modeli işletilecek

MKYK’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Saadet Partisi (SP) Lideri Temel Karamollaoğlu ile yaptığı görüşme hakkında da bilgi verdiği öğrenildi. Erdoğan’ın “Minimum paydada değil, maksimum paydada birlikte hareket edeceğimiz partilerle temaslarımız olacak” dediği belirtildi. SP ile birlikteliğin seçim ittifakından ziyade, uzun vadeli bir işbirliği olmasını istediğini ifade eden Erdoğan’ın, bu kapsamda Numan Kurtulmuş’un genel başkanlığını yürüttüğü HAS Parti’nin AK Parti’ye katılım sürecine atıf yaptığı öğrenildi. SP ile bu konuda görüşmelerin yürütülmesi için AK Parti’den bir heyet oluşturulacağını belirten Erdoğan, “Sonuç ne olur şimdiden bir şey söylemek zor. Ama biz millî ve uzun bir birliktelik için gerekeni yapacağız” dedi.

İl yönetimi için vatandaşa çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK’da İstanbul il başkanlığında yaşanan değişimle ilgili de bilgi verdi. Erdoğan, “Her zaman söyledim, İstanbul çok önemli. İstanbul’u alan Türkiye’yi alır. Seçimlere ‘daha bir yıl var’ demeden baharla birlikte sahaya ineceğiz. Yeni teşkilatlarımızla, büyük bir enerji ile sahada olmamız lazım” diye konuştu. MKYK’da AK Parti Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş ise büyükşehirlerdeki il teşkilatlarında yeni bir yönetim yapısına gidileceği bilgisini verdi. Ataş’ın verdiği bilgiye göre, büyükşehirlerdeki il başkanları, kamuoyuna açık bir çağrı yaparak ilan yolu ile vatandaşları yönetimde yer almaya çağıracak. Başvurular değerlendirildikten sonra kriterlere uyanlar mülakata alınacak ve eleme yolu ile AK Parti’nin illerdeki teşkilat yönetimlerinde görev alacaklar belirlenecek.