Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, ittifak düzenlemelerinin en geç önümüzdeki perşembe günü tamamlanmış olacağını söyledi. Erkan Akçay, TGRT Haber’de yayınlanan ‘Gündem Özel’ programında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın sorularını cevapladı. Anayasa Komisyonu’ndaki görüşmelerin CHP’nin talebi üzerine bir hafta uzatıldığını hatırlatan Akçay şunları kaydetti:

Dediler ki ‘Biz çalışacağız’ Sonra adına da ‘Seçim Güvenliği Komisyonu’ dedikleri bir komisyon kurdular. Aslında örtülü bir seçim ittifakı arayışıydı bu. Anayasa referandumunda 'hayır' cephesi konsolide edilerek, onların oyunu ‘CHP’ye kanalize edebilir miyim?’ taktiği ve arayışı içerisindeler. AK Parti ve MHP arasındaki ittifakın ne bir pazarlığı ne de gizli bir ajandası var. CHP ise merdiven altı siyaset yapıyor. HDP ile iş birliğini gizlemesinin nedenleri var. Kendi seçmenini kandırmak istiyor. Şimdiden yaşayacakları seçim mağlubiyetine mazeret arıyorlar.

Seçim ve sandık güvenliği konusunda Türkiye’nin bir gündemi yok. Seçim güvenliğini sağlayacak her türlü mekanizma var. Aksine bu yapılan düzenlemeler seçim güvenliğini artıran düzenlemeler. "Oy pusulası üzerinden referanduma gölge düşürmeye çalıştılar. YSK’nın yaptığı doğrudur. Orada iki mühür söz konusu. Zarflar zaten filigranlı olacak. Kemal Kılıçdaroğlu bir oy kullanacak değil mi? Kullandığı pusulanın arkasında sandık kurulunun mührü olmazsa Kılıçdaroğlu bu oyunun geçersiz sayılmasını ister mi?



KÜRT OYLARINI ALIRIZ

Erkan Akçay, AK Parti-MHP ittifakının Kürt oylarını olumsuz etkileyeceği iddialarıyla ilgili olarak da “Bu söylentiler sinsi planın bir parçası. MHP 81 ilde 900’den fazla ilçede teşkilatlı olan, bütün vatandaşlarımızdan oy alan bir siyasi partidir” dedi. Doğu ve Güneydoğu'da terörle mücadeleye önemli bir destek olduğunu da kaydeden Akçay, “Şırnak, Hakkari ve Siirt'teki vatandaşlarımızdan hem telefon hem de mesajlar geliyor. Bölgede kesinlikle devletimsi yapılar istemiyorlar. Afrin operasyonunda da milletimiz hem kalbiyle hem beyniyle, madden ve manen devletimizin arkasında” diye konuştu.

Akçay, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin de, “Eğer özelleştirilecek kurum, şirket, fabrika tekrar üretime devam edecekse, daha da geliştirilerek istihdamın da artırılmasına vesile olacaksa desteklemek gerekir” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL O İSMİ AÇIKLASIN

(Özgür Özel’in MHP’li bir yetkilinin raporu istediği iddiaları) Ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Biz iki grup başkanvekiliyiz. Diğer grup başkanvekilimiz Samsun Milletvekilimiz Erhan Usta. Dün (önceki) akşam Samsun’a gitti. Dolayısıyla biz iki yetkiliden böyle bir talep çıkmadı. Ama merak eden bir personel oldu da istedi mi onu araştıracağız, bakacağız. Özgür Özel söylesin o zaman. Açıklaması lazım. Kim istedi? Diyebiliyorsa desin bakalım. Bizim grup olarak, kurumsal olarak böyle bir talebimiz hiçbir zaman olmadı. Raporu merak da etmiyoruz. CHP’nin ne diyeceğini anlıyoruz baştan. O bakımdan çok kayda değer de bulmuyoruz. Özgür Özel’in böyle bilinen bir hırçınlığı var. ‘Nereden bir suçlama getiririm’ falan. O devam etsin üslubuna.