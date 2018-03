Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıllar boyu ilaç temini için milyonlarca lirayı yurt dışına aktaran Türkiye, Hükümet’in Sağlıkta Yerlileştirme Projesi’nin hayata geçmesi ile artık kendi ilacını kendi üretebilir hale geldi. Proje’nin tamamlanan fazları ile Türkiye’de, 2017’de tüketilen her 100 kutu ilaçtan yüzde 80’i yerli üretimle imal edildi. Böylece yaklaşık 2.2 milyar TL’lik ithal ilacın yerli üretimle vatandaşa ulaşması sağlandı. İlaçtaki Yerlileştirme Projesi ile yurt dışına aktarılan 6,1 milyar TL artık Türkiye’nin kasasında kalacak. Yerlileştirme Projesi kapsamında tıbbi görüntüleme cihazlarının da yerlileştirilmesi üzerinde çalışılıyor. Projenin tüm etapları hayat geçirildiğinde ilaçtaki tasarrufa ilave olarak tıbbi cihazlarının yerlileştirilmesinden 6 milyar TL’lik, aşıda yerlileştirme çalışmasından da yaklaşık 900 milyon TL’lik kamu maliyesine katkı sağlanacak.

Türkiye’de yerlilik ve millilik konusunda açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’nin yerli ve milli yatırımlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yavuz Sultan Selim’in dediği gibi, 'Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür.' Biz Türk milletinden aldığımız cesaretle 15 yıl başımızı hiç aşağıya eğmeden, her yeni proje ile bir adım daha ilerledik. Şimdi basamakları koşar adım çıkıyoruz. Daha güçlü bir Türkiye istiyorsak yerli ve milli projeler konusunda ufkumuzu geliştirmek zorundayız. Türkiye'nin yerlileşme ve millileşme konusunda yapacağı çok iş olduğunun farkındayız. Ama şunun da farkındayız; Türkiye büyük projelerin ülkesi. Tüm çabalarımız, gelecek nesillere üreten bir Türkiye bırakabilmek ve dışa bağımlılığı en aza indirebilmek için. Yerli ve milli projelerin ekonomiye katkı oranını her geçen gün arttırıyoruz. Hayata geçirdiğimiz her bir milli proje ile çocuklarımızın geleceğini güvence altına alıyoruz."



"Sağlıklı nesillerle Türkiye’nin temelleri sağlamlaştırılıyor"

Ulaştırma, savunma, eğitim ve tarım başta olmak üzere birçok sektörde yerli ve milli projelerin hayata geçirildiğini anımsatan Yıldırım, sağlık sektöründe hayata geçirilen her bir milli projeyle, sağlıklı nesillerle Türkiye’nin temellerinin sağlamlaştırıldığını belirtti. Türkiye'nin 2002'den beri sağlıkta dönüşüm yaptığını vurgulayan Yıldırım, “Türkiye gerçekten hizmetin verilmesi ve hizmetin finansmanı noktasında ciddi bir reform yaşadı. Biz devlet olarak üzerimize düşeni yaptık ve elimizi taşın altına koyduk. Sağlıkta yerli seferberliğine ilişkin belirlemiş olduğumuz yol haritamız hiçbir sapma olmadan takip ediliyor" ifadelerini kullandı.

"6,1 milyar TL artık milli ekonomiye akacak"

Yıldırım, seferberliğin en önemli ayaklarından biri olan İlaçta Yerlileştirme Projesi’ne ilişkin şunları söyledi:

"Ülkemiz ilaç üretiminde dünya standartlarında üretim yapabilecek bir altyapı ve kapasiteye sahip. Hali hazırda ise mevcut kapasitenin yüzde 65-70'i kullanılıyor. İlaçta yerlileştirme projemizle 2017 yılında tükettiğimiz her 100 kutu ilacın 80’ini yerli üretmeyi başardık. 2017 yılında ilaca harcadığımız her 100 TL’nin 45 TL’sini ise yerli ilaca harcadık. Proje sonunda Türkiye’de üretilebileceğini öngördüğümüz ilacın değeri 6,1 milyar TL. Daha önce yurt dışına aktarılan bu rakam artık milli ekonomiye akacak. İlaçta cari açığı azaltmak amacıyla 2016 yılında başlatılan çalışmalar kapsamında değeri 2.2 milyar TL olan 375 ürün 2017 yılında yerlileştirildi. Şimdiye kadar yerlileşen ilaçların toplam değeri yaklaşık 3 milyar TL olurken, ilaç sayısı ise böylece 577 adete yükselmiş oldu. Hedefimiz önümüzdeki süreçte ilaçta yüzde yüz yerlileştirmeyi sağlayabilmek. Bu stratejik katkı ile birlikte ilaçta ithali sona erdirip imale geçişi sağlayınca, dövize bağımlılığımız ortadan kalkacak. Türkiye ayrıca bu adımla yeni istihdamların da kapılarını açmış olacak."

"Türkiye biyoteknolojide global bir güç olacak"

Türkiye’nin çok uluslu firmaların ilaç yatırımları için çok cazip bir noktada olduğunu ve firmaların yeni yatırım teklifleri ile geldiğini belirten Yıldırım, Türkiye'nin ilaç sanayisini biyoteknoloji ürünlerinde global bir güç haline getireceklerini vurguladı.