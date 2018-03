Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 4. Uluslararası İyilik Ödülleri Programı’nda yaptığı konuşmada, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerinin İslam aleminin Truva atı olduğunu söyledi. “Bu iki örgüt Müslümanların arasına sokulmuş, içine de fitne gizlenmiş Truva atıdır” diyen Erdoğan, “Birileri bizi ısrarla, FETÖ, DEAŞ ve Boko Haram’ın sapık din anlayışlarına mahkum etmeye çalışıyorlar. Özünden ve ruhundan kopradıkları, rahatça kullanabildikleri bu yapıları bize adeta dayatıyorlar. DEAŞ ve FETÖ eski Roma’nın sembollerinden Janus’un biri doğuya biri batıya bakan iki yüzü gibidir” ifadelerini kullandı. Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da katıldığı programda Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:



NEO HAŞHAŞİLER

“Gençlerimizin üç beş şarlatanın elinden mankurtlaşmasına asla müsaadet etmemeliyiz. Modern Hasan Sabbah’ların sapık anlayışları ile Neo Haşhaşilere çevirmesine izin vermemeliyiz. Din eğitimine çok büyük önem vermeliyiz. Muteber kurumlar, vakıflar ve şahıslar tarafından yürütülmesini sağlamak zorundayız. Bizler gerçekten zengin bir kaynağa sahibiz. Hocalarımızın, vaizlerimizin, Kur’an kursu öğreticilerimizin evvela kendilerini çok iyi yetiştirmeleri sonra bu birikimlerini her cinsiyetten, her yaştan insana aktarmaları gerekiyor. Allah yar ve yardımcımız olsun.”



BİR ŞEY KALMADI

“Vefa ödülünün milletimizin gözbebeği, istikbalimizin ve istiklalimizin teminatı kahraman Mehmetçiklerimize takdim edilmesinden de büyük bir memnuniyet duydum. TSK gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla vatanımızın güvenliğini temin ediyor. Sivilleri canlı kalkan olarak kullanan, tuzaklarla çocukları katleden terör örgütünün makyajı tel tel dökülüyor. Şu an itibarıyla 3400 teröristi etkisiz hale getirdik. Afrin’e girdik, giriyoruz, çok fazla bir şey kalmadı. Biz Afrin’i gerçek sahiplerine teslim etmek için giriyoruz. Adalet ve merhametten taviz vermeden, kara propagandaya aldırmadan, Afrin’i, Münbiç’i ve Suriye’nin kuzeyini bu katil sürülerinden temizleyeceğiz.”



İŞ ÇOKTAN BİTMİŞTİ

“Batı medyasında moda ikonu edasıyla pazarlanan teröristlerin vahşi, gaddar ve katil yüzleri ifşa oluyor. Mehmetçiklerimiz, Özgür Suriye Ordusu ile beraber teröristlerden temizlediği her toprak parçasıyla bölge halkının geleceğini de kurtarıyor. DEAŞ bahanesiyle coğrafyamıza biçilmeye çalışılan kefeni, Allah’ın izni, milletimizin duası, kahraman askerlerimizin mücadelesi ile inşallah paramparça ettik, ediyoruz. Bize kalkıp akıl veriyorlar sivil insanlar ölüyor bilerek konuşun bilmeden konuşmayın. Biz, sivil insanları hiçbir zaman hedef almadık. Eğer sivilleri hedef alsaydık Afrin çoktan düşmüştü beyler.”

Suriye için ne yaptınız

“Dünyaya sesleniyorum, siz ne yapıyorsunuz? Siz bombalarla Doğu Guta’da binlerce, çocuk, yaşlı, kadın, bu insanları öldürürken, Suriye’de bir milyona yaklaşan insanı öldürürken, biz sadece mazlum olanlara yardım elini uzatıyoruz, aramızdaki fark bu. Birileri, mazlumların kanı ve gözyaşı üzerinden semirmeye çalışırken, bizim kuruluşlarımız Suriye’den Irak’a kadar bütün insanlığın yüzünü ağarttı.

ERDOĞAN’DAN KKTC’YE: Nüfusunuzu Rumlarla eşitleyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da kabul ettiği KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’a “nüfusunuzu Rumlarla eşitleyin” tavsiyesinde bulundu. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, KKTC’nin ekonomik olarak gelişmesinin önemine işaret ederek, “Bunun nüfusla paralel olduğunu” kaydetti. Rumların nüfusunun bir milyonun üzerinde olduğunun belirtildiği görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuklarına “Güney ile dengenin sağlanması Kıbrıs Türk halkının yararına” dedi. Erdoğan, Akdeniz’deki doğalgaz arama çalışmalarının da ele alındığı görüşmede Kıbrıs Türk halkının haklarının sonuna kadar korunacağı mesajını verdi.