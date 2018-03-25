Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalın, şunları kaydetti: Afrin harekâtı barışın zaferi, terörün yenilgisidir. Suriye’nin kuzeyindeki terör tehdidine ciddi bir darbe indirilmiştir. Bu yönüyle operasyonun, terörün her türüne karşı net bir tavır takınan herkes tarafından desteklenmesi gerekir. Sözde Batılı uzmanlar, PKK’lı olmayan Kürtlerin yok hükmünde olduğunu söylüyor. Aynı şekilde Afrin’i özgürleştiren Özgür Suriye Ordusu saflarında savaşan Suriyeli Kürtler olduğunu gözardı ediyorlar. Bu yaptıklarının ‘Irkçı KKK örgütüne üye olmayan beyazlar beyaz değildir’ veya ‘Neo-Nazi olmayan Almanlar Alman değildir’ demekten hiçbir farkı yok. Bugün Türkiye’nin zaferine üzülenler aslında PKK’nın yenilgisine üzülüyor.