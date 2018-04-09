Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Süper teşvik paketinden yararlanacak firmalar belli oldu "Proje Bazlı Teşvik Sistemi" kapsamında teşvik belgesi almaya hak kazanan firmalar belli oldu.

Geçtiğimiz sene hazırlıkları tamamlanan 23 proje ve 19 firmaya vereceğimiz teşvik belgelerinin hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımlar sayesinde 34 bin doğrudan 134 bin de dolaylı istihdam ortaya çıkacak. Bu önemli projenin hayata geçirilmesinde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.

Birileri fazla büyüme hayırlı değildir diyor. Niye fazla kıskançlık iyi değildir. Büyüme oranı ne kadar artarsa o kadar güçlü olacaksın. Çalışanlarımızın milli gelirden aldıkları pay 2002 yılında yüzde 25 iken bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 30.5'e yükseldi.

Burada bir sinyal vereyim, Doğu'yu ihmal etmeyin. Van, Ağrı ve Iğdır'ı ihmal etmeyin. Oralarda alt yapıları yapmamız lazım ki İran'dan turistler geldiği vakit Nevruz kutlamalarını yapabilsinler. Bizim bunları da kokuyu iyi alıp, nereye kimler gelebilir hazırlığımızı yapmamız lazım.

Türkiye'nin bütçe gelirleri beş katına çıktı ancak borçlanması aynı seviyede kaldı. Bu tablo büyümeye de olumlu yansıdı. Cari açık sorunu yeni yatırımların önünde teknik ve psikolojik bir engel.

Akkuyu Nükleer Santrali 22 milyar dolarlık bir yatırım ancak para bizim cebimizden çıkmıyor. Nükleer Santralin İnşaatı hızlandığında şu an 3 bin 500 olan istihdam 10 bine çıkacak.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

Unutmayalım, dünya yeni bir şekil alıyor ve güç merkezleri değişiyor. İftiharla söylemek isterim ki değişen dünyada Türkiye günden güne artan güce sevgiye ve desteğe de sahip oluyor.

Geçen yıl teşvik sisteminde ciddi bir değişikliğe gittik. Yıllardan beri uygulanan sistem dışında adeta ısmarlama, teşvik sistemini hayata geçirdik. Özelliği, yüksek ve orta ölçekte katma değerli ürünler sağlayacak, cari açığımızı kapatmaya destek olacak alanlara özel teşvik vermekti. Bugün icra ettiğimiz bu teşvik sistemi, sektörel bazda ve firma bazında katma değeri yüksek, orta ve yüksek teknoloji gerektiren yatırımları ilgilendiren bir teşviktir.

Toplam büyüklük 135 milyar, yararlanan proje sayısı 23. Vatana millete hayırlı olmasını diliyorum...

Türkiye'yi bir yatırım üssü haline getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Türkiye için attığımız adımlar değerli yatırımcılarımızın görüşleri de bizim için yol gösterici oluyor.

10 milyon vatandaşımıza iş imkan sağladık. Spekülatörlerin heveslerini geçtiğimiz 15 yılda kursaklarında bıraktık.1993-2002 yılları arasında Türkiye yılda sadece 2.6 büyüme başarmışken, 2003-2017 yılları arasında ortalama yüzde 5.8 oranında büyümeyi sağlamıştır. 2017'de elde ettiğimiz 7.4'lük büyümenin 2.3 puanı yatırım ve ihracattan geliyor.

Bu projeler hayata geçtiğinde cari açığımız, ithalattaki azalma 25 milyar dolar lehimize gelişmiş olacak.

Ellerindeki teknik bilgiye rağmen IMF'nin 2017 başındaki Türkiye büyüme tahmini yüzde 2.9'du OECD'ninki yüzde 3.4'dü. Türkiye yüzde 7.4 ile bu tahminleri iki katının üzerine çıkardı. Bu büyüme oranıyla G-20 ülkelerinin tamamını geride bırakarak birinci sıraya oturduk. Bu başarı yatırımcılarımıza iş adamlarımıza aittir.

İnşallah bu yıl ihracatta orta vadeli hedefimiz üzerinde, 169 milyar doların üzerinde bir ihracat değerine ulaşacağız. Ülkemiz ve ekonomimiz üzerinde yapılan algı operasyonlarına rağmen, Türkiye büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.