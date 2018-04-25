Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

ANKARA

Erken seçim kararının kesinleşmesi ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sürecine ilişkin takvim de ortaya çıkmaya başladı. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) taslak takvimine göre, cumhurbaşkanı adayları 12 Mayıs’ta ilan edilecek, siyasi partiler ittifak protokollerini 6 Mayıs’a kadar YSK’ya verecek. Sıkıştırılmış takvim nedeniyle, muhalefet cephesinde bir yandan cumhurbaşkanlığı adaylığı, bir yandan da seçim ittifakları konusunda tam anlamıyla bir panik havası yaşanırken, AK Parti ve MHP ise seçim beyannamesi ile ittifak protokolünü yazmaya başladı.



5 GÜNDE 100 BİN İMZA GEREKİYOR

Edinilen bilgilere göre, YSK 24 Haziran seçimlerine yönelik taslak bir takvim hazırladı. Mini uyum paketinin yasalaşması ile birlikte yayınlanacak takvime göre, 100 bin seçmenin imzası ile aday olacak kişiler 2-3 Mayıs tarihleri arasındaki iki günlük sürede, 132 bin liralık adaylık ücretini ödeyerek YSK’ya başvuru yapacak. 4-8 Mayıs arasındaki 5 günde ise seçmenler, cumhurbaşkanı adayı olarak gösterecekleri kişilere imza verecek. Siyasi partilerin gösterecekleri cumhurbaşkanı adayları için ise son gün 5 Mayıs olarak öngörülüyor. YSK, adaylarla ilgili başvuru süreçlerinin tamamlanması ile birlikte gerekli incelemelerini yapıp, 12 Mayıs’ta cumhurbaşkanı adaylarını ilan edecek.

Seçimlere ittifak yaparak girecek siyasi partilerin bu niyetlerini içerecek, ittifak protokolünün de 6 Mayıs’a kadar YSK’ya vermeleri gerekiyor. İttifak protokolü, seçimlere birlikte girecek siyasi partilerin genel başkanlarının imzasını taşıyacak.



HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

Seçimlerin erkene alınması ile birlikte, hazırlıksız yakalanan muhalefet cephesinde ise tam anlamıyla bir panik havası yaşanıyor. Seçimlere ittifak halinde girilip girilmeyeceği ve ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda görüşmeler devam ederken, başta CHP olmak üzere tüm planlar, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması üzerine yapılıyor. Edinilen bilgilere göre, üç gündür sürdürülen temaslarda milletvekili seçimlerine CHP, İYİ Parti ve SP’nin ittifak yaparak girmesi, cumhurbaşkanlığı seçimleri için ise ilk turda her partinin kendi adayını çıkarması, seçimlerin ikinci tura kalması hâlinde ise tek aday üzerinde uzlaşılması seçenekleri tartışılıyor.



AKŞENER: GÜL İÇİN ÇEKİLMEM

Bu arada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener çatı aday olmayacağını herkesin kendi adayı ile seçime girmesi gerektiğini belirterek “Eğer bana ‘Abdullah Gül için çekil’ derlerse çekilmem. Yapacağımız ittifak milletvekilliği seçimleri için olacak” açıklamasını yaptı.

Seçimlere en hazırlıklı parti durumunda olan AK Parti’de ise, seçim beyannamesi ve cumhurbaşkanlığı vizyon belgesi hazırlıklarının başlatıldığı öğrenildi. 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılan ‘Cumhurbaşkanlığı Vizyon Belgesini’ güncellemeye başlayan AK Parti yönetimi, bir yandan da seçim beyannamesini yazmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Manifesto’ olarak nitelendirdiği vizyon belgesi ve seçim beyannamesinin ipuçları, 6 Mayıs’ta yapılacak İstanbul il kongresinde verilecek.