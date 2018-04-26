Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ERCAN SEKİ Madrid

Başbakan Binali Yıldırım İspanya seyahati dönüşünde uçakta Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını cevaplandıran Başbakan, Abdullah Gül’ü açık bir dille uyardı. Binali Yıldırım, “Önemli görevler üstlendiğiniz bir siyasi hareketten ayrıldığınızda, ne eski yerinize ne de yeni yerinize yaranamazsınız. Tecrübeler bunu göstermiştir” diye konuştu.

Yıldırım, İspanya’da Yeni Ekonomi Forumu’nda yaptığı konuşmada ise, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye ilişkilerinin zor günler yaşamasına rağmen İspanya ile hiçbir zaman sıkıntı yaşanmadığını söyledi. Başbakan, İspanya’nın, Türkiye’yi AB içinde en iyi anlayan ülke olduğunu belirterek, “İspanya da Türkiye de yıllardır terörden çok çekti. Terörün bir ülke için ne demek olduğunu iyi biliriz. Ayrılıkçı terör örgütü, ülkenin enerjisini sürekli tüketen bir mikrop” dedi.



HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK

Yıldırım, Orta Doğu’nun kaynayan bir kazan, ateş çemberi olduğunu ifade ederek, bu bölgedeki her şeyin birinci derecede Türkiye’yi, ikinci derecede ise Avrupa’yı ilgilendirdiğine dikkati çekti. Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu: Eğer Türkiye bölgede istikrarı sağlamak, bozulan barışı tesis etmek için bu kadar fedakârlık göstermese Avrupa bugün yaşanamaz hâle gelir. AB ile bir anlaşma yaptık. AB ve Türkiye arasındaki üyelik müzakerelerinde yeni bir adım atalım, vize muafiyeti sağlansın, artı Gümrük Birliği de güncellensin. Türkiye tarafı olarak yapılması gereken her şeyi yaptık. Günlük göçmen geçişi 50’nin altına girdi ancak birlikten beklediğimiz cevabı alamadık. Maalesef yine bir hayal kırıklığına uğradık.



BEDELİNİ BİZ ÖDÜYORUZ

Bugün dünyadaki 65 milyon mültecinin vatanlarının olmadığını belirten Başbakan Yıldırım şöyle konuştu: Suriye’deki meselenin sebebi de biz değiliz, başlatanı da biz değiliz. Ama sonuçlarını yaşayan, bedelini ödeyen biziz. 3,5 milyon mülteciye 8 yıldır kucak açıyoruz. Bütçemizden 30 milyar dolar harcadık. Bunu seve seve yaptık. Dostlarımızın da biraz elini taşın altına koymasını bekliyoruz. 3 milyar avro söz verildi, ikinci 3 milyar avro da verilecek denildi. Üzerinden 3 sene geçmesine rağmen daha 3 milyar avronun üçte birini alamadık.